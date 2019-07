Visioner for posthuset

Debat Vi socialdemokrater fortsætter da vores visioner for bosætning, foreningerne, erhvervsliv, fritid, idrætten og kulturen.

Af Per Mortensen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Det er ikke sådan, at noget har forrang. Der bliver planlagt, diskuteret og argumenteret sammen med borgerne og de andre partier i kommunalbestyrelsen, hvad posthuset kan bruges til.

Der er rigtig mange bolde i luften og vi har hørt alt fra hotel, gamehouse, kulturhus, parkeringshus, ungdomsboliger og ældreboliger.

Posthuset skal bruges til foreninger og Helsehus med mulighed for læger, fysioterapi, tandlæger osv. Det mener vi Socialdemokrater.

Så det er jo mærkeligt, at Venstres Kaare Harder Olesen kalder det visionsløst, det jeg tror det tavse flertal ønsker allermest er et helsehus med mulighed for læger, fysioterapi, tandlæger og foreningsliv lige ved bus og S-tog.

Det er ægerligt at Venstre og Konservative ikke kan være med.

Men man har altid lov til at blive klogere, for det bedste er, at få så meget ejerskab af de beslutninger, der laves i kommunalbestyrelsen. En bestyrelse hvor vi jo faktisk i lang tid har nået til enighed om det meste.

Men nogen gange må stregen i sandet trækkes, når enderne ikke kan ikke kan mødes.

Håber dog på fortsat godt og konstruktivt samarbejde om posthusets udvikling og resten af vores dejlige kommune, fra alle partier, kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgere.