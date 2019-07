V og C: Posthusplaner er uden visioner

Det gamle posthus er kommet i spil i forbindelse med udviklingen af bymidten i Ballerup. Men der er ikke politisk enighed om, hvad det skal bruges til. Foto: privatfoto

Planer Det gamle posthus i Ballerup er nu kommet i centrum i en politisk diskussion om fremtidig anvendelse. Socialdemokraterne ønsker et kommunalt sundhedshus. Visionsløst mener C og V.

Af Ulrich Wolf

Da Ballerup Kommune i 2017 købte det gamle posthus ved Banegårdspladsen i Ballerup var det tanken, at man skulle udvikle huset til noget andet med tiden.

Siden har huset stået tomt hen, men i takt med at udviklingen af bymidten og især Banegårdspladsen skrider fremad, er det blevet mere aktuelt at diskutere, hvad den store centralt beliggende ejendom skal bruges til.

Nu har politikerne taget hul på diskussionen på baggrund af et notat fra Center for Ejendomme, der har beskrevet fire forskellige scenarier for bygningens anvendelse.

1: At hjemmeplejen flytter fra deres lejemål på Telegrafvej og ind i posthuset.

2: Posthuset bruges til kommunale funktioner kombineret med private lejemål, blandt andet lægepraksis, foreningslokaler til Ældre Sagen, fysioterapeuter og andre sundhedsrelaterede beboere.

3: Etablering af hotel og endelig etablering af boliger.

På baggrund af notatet har socialdemokraterne foreslået, at man indretter ejendommen til en slags sundhedshus, hvor der netop kan flytte læger og andre sundhedspraksisser ind samt huse nye foreningslokaler til Ældre Sagen.

Skabe liv

”Vi mener, at der skal være et læge- og foreningshus. Der er brug for liv på pladsen og samtidig er der brug for et sted, hvor praktiserende læger kan have deres praksis. Mange læger bor i dag på adresser, hvor man kunne indrette gode boliger, så hvis vi fik et sundhedshus på pladsen, så ville det være den optimale løsning,” siger Hella Hardø Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Hun afviser ideen om et hotel på pladsen, fordi hun ikke mener, det ville skabe liv.

”Der er jo ingen turister, der bor i Ballerup. Så skulle vi indrette et hotel til forretningsfolk, som kommer om aftenen, sover og tager afsted igen. Jeg afviser ikke ideen om et hotel, det kunne måske være godt på Baltorpplænen, men ikke i posthuset,” siger Hella Tiedemann, som pointerer, at der ikke er truffet en beslutning endnu.

Men den holdning møder ikke ligefrem begejstring hos oppositionen.

Uden visioner

Både hos Venstre og Konservative synes man, at det er visionsløst, at man ikke vil tænke på andet end et kommunalt hus.

Ifølge gruppeformand for Venstre, Kåre Harder Olesen, er det visionsløst at satse på et kommunalt drevet sundhedshus og at man savner en vision for udviklingen af bymidten. Han mener, at beslutningen er drevet af udfordringen af at finde lokaler til Ældre Sagen, der skal flytte, når Toftehaven skal renoveres.

”Vi har nogle visioner for Banegårdspladsen og for bymidten og der er ved at ske noget. Men det er trist, at en forenings behov skal definere, hvad det store hus skal bruges til. Der er jo heller ikke meget liv i foreninger eller et lægehus, så jeg forsår ikke argumentet. Vi synes, at de konservatives ide om et hotel er en god ide og det bakker vi op om. At man vil fortsætte med, at alt skal kommunalt styret er visionsløst,” siger Kåre Harder Olesen.

Tøsedrenge

Hos de konservative går man så vidt som at kalde socialdemokraterne nogle ’tøsedrenge’.

”Vi har et godt og centralt hus, som man har købt til en god pris. Nu har man så en banegårdsplads, som slet ikke hænger sammen. Der er jo ikke bygget noget andet, end at man har brugt 50 millioner kroner på en lidt pænere busholdeplads. Her har vi muligheden for at skabe noget sammenhæng på pladsen med et projekt med visioner,” siger Allan Kristensen (C).

Han mener, at et hotel til forretningsfolk ville være en god løsning på flere planer.

”Vi har et stort erhvervsområde, som vi gerne må passe på. Der er er stort behov for at kunne få forretningsforbindelser hertil. Jeg er selv i det private erhvervsliv og jeg ved, at vi ligger og kører folk til København i biler og taxi, for man smider jo ikke bare folk på s-toget. Det er ikke godt for klimaet. Det er desuden folk, der ville være i Ballerup om aftenen, gå ud at spise og gå i Ballerup Centret og på den måde skabe liv. Det kan godt være, at der ville være mere dødt i weekenden, men der er jo heller ikke meget liv i lægeklinikkerne i weekenderne,” siger Allan Kristensen, som også påpeger, at et hotel ville give en række nye permanente arbejdspladser til en række forskellige faggrupper. Han peger i øvrigt på, at man kunne indrette en del af ejendommen til hotellejligheder, hvor medarbejdere, der skal være i længere tid i virksomhederne kunne bo og leve.

”Der er kun gode argumenter, og jeg kan ikke finde nogen socialdemokrater der egentlig skyder det ned. Men da det ikke er deres forslag, så vil man ikke acceptere det. Det er visionsløst og jeg synes faktisk at de er nogle tøsedrenge, fordi de er bange for at tænke i udvikling og i at binde en banegårdsplads sammen, der ikke hænger sammen nu, ” siger Allan Kristensen.

Efter planen skal sagen drøftes i økonomiudvalget og derefter i kommunalbestyrelsen umiddelbart efter sommerferien.