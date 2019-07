Forening efterlyser plads til hjemløse

Møllen på Gl. Rådhusvej har i flere år fungeret som bolig for flygtninge. Men der kommer stort set ingen flygtninge til landet, så nu står der omkring 20 boliger tomme, som man gerne vil have hjemløse til at flytte ind i. Foto: privatfoto

Bolig En række hjemløse i Ballerup står til at miste tag over hovedet, når Ellebo-blokkene rives ned. Nu efterlyser foreningen for hjemløse i Ballerup mulighed for at finde andre boligtilbud til dem - blandt andet på Møllen, hvor omkring 20 boliger står tomme.

Af Ulrich Wolf

Det er en både utryg og traumatiserende oplevelse at have udsigt til at skulle på gaden og miste sit hjem. Det er imidlertid den situation, som omkring 25 beboere fra akutlisten nu står til, når Ellebos gamle boligblokke skal rives ned om kort tid.

Der findes ikke umiddelbart alternativer til dem og nu efterlyser den nye forening for hjemløse i Ballerup, at Ballerup Kommune skal rykke på situationen og finde boliger til de ramte – eksempelvis på Møllen på Gl. Rådhusvej. Her står 20 værelser tomme, fordi der ikke ankommer ret mange flygtninge til Danmark og Ballerup for tiden.

”Vi arbejder på at gøre opmærksom på problemerne med de mennesker, der nu ryger ud af deres boliger. Vi har en række tomme boliger her på Møllen og vi kan ikke forstå, at man ikke kan finde indkvartering til dem her. Vi samarbejder med kommunen og forsøger at gøre opmærksom på problematikken, men der sker ikke noget. Det er frustrerende og trist for de mennesker, der har det hårdt nok i forvejen,” siger Niels Gulbech-Eiruff fra venligboerne i Ballerup.

Foreningen har sat fokus på netop de hjemløse i Ballerup i kølvandet på, at flygtningepresset på kommunen er faldet markant i de senere år.

Et normalt liv

En af dem som godt kunne tænke sig en bolig på Møllen, er Christina Nielsen. Hun er hjemløs og har i et stykke tid boet i Ellebos akutboliger. Før har hun boet forskellge steder, blandt andet på gaden og på sofaer hos venner og bekendte.

”Når man ikke har nogen bopæl, så er man slet ikke i stand til at foretage sig andet end at forsøge at finde en bolig. Mit liv bliver ikke normalt og det betyder, at jeg ikke kan få et job og få en normal tilværelse. Jeg står til at ryge ud af Ellebos akutboliger og ud på gaden. Det er meget frustrerende. Hvis jeg for eksempel kunne få en bolig her på Møllen, kunne det forbedre min situation meget og samtidig kunne jeg være i stand til at koncentrere mig om at eksempelvis få et arbejde,” siger Christina Nielsen, som også er bestyrelsesmedlem i Møllens Venner.

Hun mener, at Ballerup Kommune har anvist folk til akutboligerne og nu har en forpligtelse til at finde et sted til dem igen.

Det er ikke så let

En af dem som arbejder med netop hjemløse i Ballerup er Sune Blom fra Ballerup kommunes institution Fronten. Han mener, at det ikke er helt så let, ’bare’ at flytte folk fra Ellebo til eksempelvis møllen.

”Først og fremmest må kommunen ikke fungere som udlejer, så der er nogle juridiske komplikationer der. Desuden skal man tage hensyn til, at man skal håndtere de personlige relationer og issues, der er blandt beboerne. Vi arbejder på at finde nogle løsninger for den her gruppe, men der skal også være realisme i det. Jeg synes der er en åbenhed og en villighed til at finde en løsning og der er et stort fokus på det i kommunen, men det er desværre ikke bare noget, man kan gøre med det samme,” siger Sune Blom.

Ifølge Carsten Riis, direktør i Ballerup Kommunes afdeling for Økonomi og Styring, er reglerne ganske klare omkring beboerne fra Ellebo og Møllen.

”Kommunen må ganske enkelt ikke leje ud til folk medmindre de har andre påviselige problemer som misbrug, handicap, sociale problemer eller er flygtninge. Boligløshed er ikke grund nok, selvom jeg sagtens kan forstå, at det er rigtig frustrerende for dem,” siger Carsten Riis.

Arbejder videre

Der er ganske rigtigt stor politisk bevågenhed omkring problemet og en af dem, som har været med i arbejdet er Michael Jensen fra Dansk Folkeparti. Han er ked af den situation, som de udsatte borgere er havnet i.

”Der er nogle juridiske regler som gør, at man ikke bare kan flytte de borgere, der skal ud fra Ellebo. De falder mellem to stole og da de ikke er på akutlisten, så er der ikke meget kommunen kan gøre. Men det er trist og jeg synes, at man burde kunne gøre mere. Jeg har taget problemet til kommunalbestyrelsen og jeg har også taget det til min partifælle Liselotte Blixt på Christiansborg for at se på, om man kan gøre noget i sådanne situationer. Men man må sige, at Ballerup Kommune bare overholder reglerne som de er nu,” siger Michael Jensen.