Ballerup atter i erhvervs-top

Det er gået vældigt fremad med erhvervsvenligheden i Ballerup Kommune. Det viser en ny analyse fra Dansk Byggeri. Foto: Arkivfoto.

Driftigt En ny erhvervsanalyse foretaget af Dansk Byggeri sender Ballerup hele 37 pladser op i forhold til sidste år. Det er især byggesagsbehandlingen, der trækker op.

Af Ulrich Wolf

I de forgangne år har Ballerup Kommune fået nogle stryg, når det kommer til målinger indenfor erhvervslivet. Selvom kommunen er en af landets største erhvervskommuner, har målinger fra forskellige erhvervsorganisationer sendt kommunen ned ad listerne.

Men nu ser det ud til, at der er ved at ske en positiv udvikling.

Den nyeste erhvervsanalyse fra Dansk Byggeri viser, at Ballerup Kommune er en af de kommuner, der er sprunget længst opad på listen.

Nu ligger Ballerup på en 14. plads og er dermed sprunget hele 37 pladser op i forhold til 2018.

Det glæder naturligvis borgmester Jesper Würtzen (A).

En bevidst prioritering

”Det er rigtig glædeligt, at vi er sprunget så langt frem og nu befinder os i topfeltet indenfor erhvervs- og byggevenlighed,” siger han.

En af årsagerne til, at Ballerup er højdespringer, er kommunens behandling af byggesager. Har placerer Dansk Byggeri Ballerup som nummer fire ud af alle landets kommuner.

Ekstra hænder til sagsbehandling, et farvel til byggesagsgebyret og princippet om delegation fra kommunalbestyrelsen til at behandle ansøgninger om dispensation fra bygge- og planlovgivningen, har gjort en del af udslaget, mener borgmesteren.

”Vi har truffet en klar og bevidst politisk prioritering indenfor byggesagsområdet og det giver pote i hverdagen, men også i en analyse. Vi har speedet processerne op og det er positivt og til glæde for både erhvervslivet og for vores borgere,” siger Jesper Würtzen.

I Ballerup Kommune tager det i gennemsnit 16 dage at få behandlet en

byggesag, viser de nyeste tal.