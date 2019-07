Klubberne er et helle

Klubberne i Ballerup er populære, blandt andet fordi de har en bred vifte af tilbud til de unge. Her er der gang i rollespilsværkstedet, hvor børnene laver deres egne rekvisitter til næste slag mod byggelegepladsen Midgård. Foto: privatfoto

Klubliv Børn og unge er vilde med fritidsklubberne i Ballerup Kommune. Op mod ni ud af ti vælger at bruge fritiden i klubben, og det er der mange gode grunde til.

Af redaktionen

En pige og en dreng kommer trækkende med to får. På vejen krydser de et par piger, som er på vej med en trillebør fyldt med frisk halm til foldens otte heste.

I bålhuset midt på pladsen bobler to store gryder, og smågrupper af børn sidder rundt omkring i det grønne område og nyder en omgang kylling i karry.

Det minder mest af alt om en idyllisk bondegårdsferie for børn. Men det er bare en ganske almindelig torsdag eftermiddag i Klub Syd.

Klubben ligger lige midt i Grantofteparken i det centrale Ballerup og er et fritidstilbud for skolebørn i alderen fra 10-18 år, der går på Baltorpskolen eller Hedegårdsskolen.

Klubber i top tre

Der er godt fyldt op i klubben denne solskinsfyldte eftermiddag i maj. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser også, at fritidsklubberne i Ballerup Kommune er meget populære blandt børn og unge.

Der er fire klubber i kommunen, og når skoledagen slutter, vælger knap syv ud af ti af dem mellem 10-14 år at bruge eftermiddagen i den lokale fritidsklub.

Når man kigger på medlemstallet i Ballerup sammenlignet med de andre hovedstadskommuner, så er klubberne med i top tre over de mest populære klubber.

Interessen er størst blandt de 10-årige, hvor godt otte ud af ti går i klubben efter skole. I Klub Syd er det stort set alle 10-årige, der har meldt sig ind i klubben, og det er der en god forklaring på.

Lyst og fællesskab

I det ene hjørne af den 14.000 kvadratmeter store oase, som Grantoftens Fritidscenter spreder sig over, ligger klubhuset. Her sidder klubleder Finn Andersen på sit kontor. Døren står åben, og børnene myldrer ind og ud, og snakker med klublederen om stort og småt på deres vej til eftermiddagens mange aktiviteter.

Ifølge Finn Andersen er det ingen tilfældighed, at klubberne vinder de unges gunst i kampen mod livet i cyberspace eller byens andre tilbud.

”Den røde tråd i alt, hvad vi laver, er fællesskab. Uanset om du er til kagebagning, ridderkamp eller dyrepasning, så er der et fællesskab for dig og tæt kontakt til en voksen, du kender. Det styrker ungernes netværk og booster deres sociale kompetencer,” siger Finn Andersen.

”Og så er klubben også et helle for de unge. I skolen er der mål for, hvad børnene skal kunne. De skal for eksempel nå et bestemt pensum, og det betyder, at der er rigtig mange ’skal’-opgaver. Her i klubben har vi ’kan’-opgaver. De unge vælger selv, hvad de har lyst til at lave, og vi støtter dem i det,” siger Finn Andersen.

Lærerigt klubtilbud

I gangarealet foran caféen står 16-årige Martin og pakker nogle papkasser sammen. Martin har gået i klubben, siden han var 10 år gammel, og han har ikke tænkt sig at slippe klubben lige foreløbig.

Ungdomsklubberne i Ballerup Kommune har generelt et godt tag i de 15-18 årige. I gennemsnit går hver sjette ung i den aldersgruppe i klub, og det er langt flere end i hovedstadsområdet generelt, hvor det typisk er under hver tiende.

Martin elsker sin klub. Her har han både lært at passe dyr, dyrke grøntsager og bygge huse på byggelegepladsen. I dag går han mere til hånde i klubben og hjælper for eksempel de voksne med at arrangere den årlige ’byggerfest’ om et par uger.

”Her i klubben har jeg prøvet kræfter med ting, som jeg ikke har haft mulighed for i skolen. Jeg er god til de tekniske ting, og her har jeg hjulpet med at sætte varmelamper op i kaninhuset, trække kabler og alt muligt. Det er på grund af klubben, at jeg nu ved, at jeg skal være elektriker,” fortæller Martin, der går ud af 9. klasse til sommer.

Ifølge Finn Andersen er det et meget godt eksempel på noget af det, som klubben kan.

”Klubben er ikke kun et fritidstilbud og et fællesskab for de unge. Vi bidrager også til at udvikle og styrke de unges kompetencer,” siger Finn Andersen.