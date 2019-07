Kulturfest i børnehøjde

Børnene kommer tæt på både jagt, kultur og historie, når Skoletjenensten i Pedestrup afholder den store børnekulturfestival for børn i Ballerup Kommune.

Kulturelt Hen over sommeren er Ballerups specielle børnefestival i gang. I år med temaet ’Jagten og Skoven’, hvor natur og historie er i fokus.

I løbet af sommeren vil Ballerups børn og unge have muligheden for at være med til en festival, der måske ikke handler så meget om musik, telte og fest på en mark, men til gengæld har så meget andet andet at byde på. Ballerup Børnekulturfestivaler for børn og unge i alle aldersgrupper i hele kommunen og arrangeres af Kulturtjenesten under Ballerup Kommune og er en tilbagevendende tradition med masser af spændende historie og oplevelser for kommunens børn.

Børnefestivalen er ikke en gængs festival, der forløber over et par dage og som tydeligt kan ses, høres og mærkes i bybilledet. Den strækker sig helt fra sommerferien til og med efterårsferien og indeholder en række kulturtilbud til børn og unge, som udbydes til særlige målgrupper med et strejf af offentlige indslag, planlagt af Ballerups lærere, pædagoger, kulturinstitutioner, foreninger med videre.

Jagt og historie

Temaet i år er ”Jagten og Skoven”, og kommunens børn og unge kan i denne omgang se frem til en masse spændende, lærerige og involverende oplevelser i løbet af festivalperioden.

Skoletjenesten Pederstrup er en af årets store festivalarrangører og har flere forskellige aktiviteter til dagtilbud, skoler og private i løbet af festivalen. Aktiviteterne har forskellige faglige udgangspunkter, hvor det kongelige jagthus i Ballerup indtager en særlig plads. I renæssancen havde Frederik II og Christian IV et jagthus i Ballerup, hvorfra de regerede landet, når de ikke var på jagt i Harreskoven. Sammen med Grantoftegaard skaber Skoletjenesten Pederstrup et læringsforløb, hvor de fortæller historien om jagthuset og om forskellen på konge og bønder ved at lade eleverne være en del af kongens jagtgilde. Herudover sættes der et særligt fokus på maddannelse.

”Det har været vigtigt for os at lave nogle involverende tilbud til dagtilbud og skoler, og vi har forsøgt at bringe mange forskellige områder og sanser i spil. Det skal være en oplevelse, de husker, og dermed også et indtryk de tager med sig videre i livet og læringen,” fortæller Janus Clausen, historiker og formidler hos Skoletjenesten Pederstrup.

Store rovfugle

I samarbejde med de lokale kulturnetværk i Måløv og Skovlunde arrangerer Skoletjenesten Pederstrup falkoneropvisning for børnehaver og indskoling. Falkoner Frank Skaarup vil fortælle om det praktiske i arbejdet med rovfuglene, samtidig med at børnene kan komme helt tæt på de store fuglenæb. Børnehavebørnene har også mulighed for at tage med på klapjagt i skoven, og mellemtrinnet får tilbudt at gå jagt med en jæger. Her vil der være plads til at tale både følelser, nytte og nødvendighed, når eleverne kommer tæt på jagten.

Herudover byder Skoletjenesten Pederstrup også på aktiviteter i forbindelse med årets høstmarked i Pederstrup den 1. september, og her vil der blandt andet være en offentlige falkoneropvisning for de nysgerrige.

Børnekulturfesten går allerede i gang i forbindelse med sommerferien. Her åbner Ballerup Museum en udstilling omkring kongens jagtgilde, og via sommerferieaktiviteterne udbydes der både en tur på fossiljagt i Faxe og en tur til det nye, store skovtårn i Haslev.

