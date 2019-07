Lokale golfpiger var med til at sikre guldet

Det danske pigelandshold i golf vandt EM-guld i Spanien. Tre på holdet var lokale golfspillere fra henholdsvis Smørum og Hjortespring golfklubber. Foto: privatfoto

Golf Det danske pigelandshold i golf spillede lørdag sig til guldmedaljer ved EM for hold. Det er første gang nogensinde, at et dansk pigelandshold vinder EM.

Af redaktionen