Debat Kære Mette Bramsbye, tak for, at du deler dine overvejelser.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

Da vi lavede konstitueringen til kommunalbestyrelsen var det vigtigt for mig at få nedsat et naturkvalitetsudvalg. I budget 2019 var 200.000 kroner til naturkvalitetsudvalget og en driftsreduktion på 100.000 kroner til reduceret slåning af græsarealerne to meget vigtige punkter for mig.

Nu er det jo sjældent at forandringer bare lykkes i første hug og jeg er selvfølgelig interesseret i at få netop dine og efterhånden også mange andres respons,

så vi kan justere og forbedre.

Jeg vil fortsat arbejde for mere plads til naturen, græsser, blomster og de insekter, fugle og andre dyr, der lever af dem. Men vi skal selvfølgelig lære af de erfaringer vi får, og jeg vil da følge op på, om der er flere der tager til lægen med flåter. Det kan jo godt være stierne skal være bredere igennem det høje græs, og det kan også godt være, at vi skal justere, hvor der skal slås langs veje og cykelstier.

Jeg mener vi skal prioritere naturen og derfor vil jeg fortsat arbejde for mere plads til naturen og flere arealer med mere vild natur i Ballerup.

Rigtig god sommer.