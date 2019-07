Fundamentet er vigtigt for DF

Debat Det gamle posthus skal danne ramme omkring en bymidte i udvikling. I tider hvor der bliver bygget overalt i kommunen, så er det vigtigt, at der kommer fundament under udviklingen.

Af Michael Jensen (O), Gruppeformand, medlem af kommunalbestyrelsen

Hvis vi bare bygger og bygger uden at tænke læger, specialister, frivillighed, foreninger, institutioner og alt det der er med til at give en sammenhængende kommune, så går vi en svær tid i møde.

Fundamentet er vigtigt for at skabe de rigtige rammer for nye Ballerup borgere, samt servicere de borgere der lever deres liv i Ballerup.

Visionerne må være, at skabe de rigtige rammer for en by i rivende udvikling. En mulighed kunne være, at bygge et hotel i Ballerup. Vi mener dog ikke, at hotellet skal ligge på posthusgrunden, men må tænkes ind i byudviklingen på en anden adresse.

Der vil være mulighed for at bygge boliger på posthusets parkeringsplads, det kræver dog vi tænker nye parkeringspladser ind i det eventuelle projekt.

Dansk Folkeparti støtter op om et fælleshus, hvor læger kan ligge deres praksis, på kontrakter der ligger over en 5-årig periode, samt at der kan komme andre gode folk til, så vi får et hus der er med til at danne fundamentet for Ballerups udvikling.