Centerprojekt nærmer sig næste fase

Den nye centerbygning rejser sig ud mod Bybuen. Den 1. december skulle byggeriet være færdigt og to butikker samt 39 lejligheder er klar til indflytning. Foto: privatfoto

Projekt Man kan for alvor begynde at se fremskridtene i det nye Skovlunde Center. Snart går centerprojektet ind i den næste fase.

Af Ulrich Wolf

Siden december har håndværkerne bygget og larmet i Skovlunde Bymidte. Men roderiet giver pote. Et nyt byggeri skyder op og man kan nu se den nye bydel rejse sig.

Tingene udvikler sig efter planen. Skovlunde Bycenter åbner sin første fase den 1. december. Her flytter Netto og Skovlunde Apotek ind i den nye bygning ud mod Bybuen og dermed vil man igen begynde at ane konturerne af det nye center og den nye bymidte. I samme bygning vil de første beboere kunne rykke ind i de 39 nye boliger, der bliver indrettet ovenpå butikkerne.

Samtidig er fase 2 nært forestående.

”Vi vil komme med den store afsløring af fase 2, når der er Skovlunde byfest den 7. september. Jeg vil ikke komme med detaljerne her, men vi lægger op til at gå i gang med næste fase omkring årsskiftet. Vi ser meget frem til at gå i gang med det nye afsnit og glæder os til at se folk til byfesten og fortælle mere om, hvad der kommer til at ske,” siger Bjørn Skouenby, en af folkene bag Skovlunde-projektet.

Selvom der altså er skred i planerne og der samtidig er ved at være lagt an til næste fase, er der stadig et uafklaret spørgsmål omkring det store projekt.

Dialog i gang

Der skulle efter planen bygges rækkehuse på den store hjørnegrund ud mod Ballerup Boulevard og Torvevej, hvor der nu ligger en Circle K-tankstation. Men det er ikke sikkert, at tankstationen overhovedet vil flytte.

”Vi er i en dialog med udviklerne og vi kan sige, at vi er villige til at snakke med dem. Men det skal give mening for os, rent økonomisk, så derfor afventer vi et mere konkret udspil. Men der er en dialog i gang,” siger Linda mcBeth, kommunikationschef i Circle K Danmark.

Det er ejendomsudvikleren 1927 Estate, der har købt den del af Skovlunde-projektet, hvor Circle K-grunden er placeret. men det har ikke været muligt at få en kommentar til dialogprocessen fra dem.