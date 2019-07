Så er posterne (næsten) fordelt

Politik De lokale folketingsmedlemmer har næsten alle fået deres nye udvalgs- og ordførerposter. Kun Venstres Kim Valentin har endnu ikke fået sine poster på plads.

Af Ulrich Wolf

Valget er forlængst overstået og en ny regering er, efter et langt forløb, blevet udnævnt.

Men bag kulisserne er der også foregået en anden fordelingskamp, nemlig fordelingen af udvalgs- og ordførerposter til de nye medlemmer af Folketinget.

I alt blev fire lokale kandidater valgt ved det netop overståede valg. Socialdemokraten Kasper Sand Kjær, Venstremanden Kim Valentin, SF’eren Ina Strøjer-Schmidt og Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti.

Poster på plads

Af dem har de tre nu fået deres poster på plads.

Kasper Sand Kjær har fået formandsposten for beskæftigelsesudvalget og er desuden blevet medlem af børne- og undervisningsudvalget, kirkeudvalget, kulturudvalget, ligestillingsudvalget, skatteudvalget, uddannelses- og forskningsudvalget samt udenrigsudvalget. Han er desuden blevet sit partis uddannelses- og forskningsordfører.

Pia Kjærsgaard er en af de mest erfarne i folketinget, hvor hun har været medlem siden 1984.

Hun har aktuelt blevet næstformand for udlændinge- og integrationsudvalget og 2. næstformand for folketingets præsidium. Hun har desuden fået plads i kulturudvalget, sundheds- og ældreudvalget samt udvalget for forretningsordenen. Hun er også blevet sit partis udlændingeordfører.

Ina Strøjer-Schmidt fra SF har ikke fået nogen ordførerskaber, men er blevet medlem af børne- og undervisningsudvalget, erhvervsudvalget, europaudvalget og nordisk råd.

Kun Kim Valentin fra Venstre har endnu ikke fået afklaret sine eventuelle udvalgsposter og ordførerskaber.