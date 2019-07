Der kommer ekstra fokus på gaspatroner

For et par uger siden fandt en skraldepatrulje en stort amtal lattergaspatroner ved det gamle posthus. Men fundene fortsætter andre steder i Ballerup og nu sætter SSP og kommunen ind. Foto: privatfoto

Indsats Der bliver ved med at dukke gaspatroner op på flere steder i Ballerup. Nu sætter SSP og Ballerup Kommune ekstra fokus på det omsiggribende og farlige fænomen.

Af Ulrich Wolf

Gaspatroner er desværre ikke et sjældent syn i området omkring Ballerup Centret og Centrumgaden. For et par uger siden fandt en lokal skraldepatrulje et enormt antal patroner ved det gamle posthus og forrige weekend blev der igen fundet tomme gaspatroner i området – blandt andet på trappen ved indgangen til Ballerup Centret.

”Fundet af de tomme gaspatroner er bekymrende, fordi gaspatronerne kan misbruges til at opnå en lattergaseffekt ved indtagelse,” siger Lone Junge Marcussen, centerchef for Børne- og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune.

Medarbejdere fra Ballerup Kommunes Ungeindsats går daglige runder ved Centrumgaden, Ballerup Centret og andre centrale steder i kommunen som led i kommunens tryghedsskabende og opsøgende indsats.

Politiet er til stede

Lokalpolitiet har også øget fokus på området omkring Centrumgaden henover sommeren. Det er ikke ulovligt at have gaspatroner på sig, og derfor kan politiet udelukkende være synligt til stede og rådgive, hvis de møder personer, der er i besiddelse af gaspatroner.

”Vi anerkender, at vi på lige fod med andre kommuner har et problem med, at unge indtager gaspatronernes indhold.

Derfor er både Ungeindsatsen og lokalpolitiet til stede i områderne, hvor vi ved, der tidligere er fundet tomme gaspatroner. Vi gør, hvad vi kan i tæt samarbejde med Københavns Vestegns Politi,” siger Lone Junge Marcussen og fortsætter:

Vi vil også rigtig gerne samarbejde med forældre, så vi i fællesskab kan dæmme op for problemet. Og så opfordrer vi selvfølgelig også forældre til at søge viden, så de er klædt på til at snakke med deres unge, om den store risiko de løber, hvis de misbruger gaspatroner som lattergas”.

Opfordrer til forbud

Borgmester Jesper Würtzen (A), har sendt en forespørgsel til justitsminister Nick Hækkerup om problemstillingen.

I forespørgslen opfordrer han til, at adgangen til gaspatroner bliver begrænset gennem lovgivning. Det kan for eksempel ske ved et helt eller delvist forbud af salg af patronerne.

SSP (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi) i Ballerup Kommune har udarbejdet en indsatsplan.

Indsatsplanen har fokus på oplysning og vejledning til unge og deres forældre. Det sker i tæt samarbejde med klubområdet og rusmiddelcentret Brydehuset.