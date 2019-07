Et skub i den rigtige retning

Projektleder og SSP-konsulent Gitte Larsen Dalskov (i midten) tager ofte en snak om drengene om alt det, der rører sig i deres liv - også uden for cykelsportens rammer. Her sammen med Oscar (tv) og Philip (th). Foto: privatfoto

På hjul Cykelprojektet ’Baghjul i Ballerup’ hjælper unge drenge i gang med sunde fritidsinteresser, hvor fællesskab og succesoplevelser er i fokus.

Af redaktionen

Der bliver lappet dæk, strammet skruer og smurt kæder til den store guldmedalje i Kasperskolens hyggelige kælderværksted hver tirsdag og torsdag eftermiddag. Her mødes en gruppe drenge i alderen 14-16 år, som er tossede med cykler og elsker fart og spænding.

Når cykelkæden har fået en omgang olie, og dækket er sprængfyldt med luft, svinger de seje cykelakrobater sig i sadlen og kører afsted for at bestige de højeste bakker og styre de skarpeste sving i skovenes barske terræn.

Turene begrænser sig ikke kun til naturens grønne pletter omkring Ballerup. Drengene har også trådt i pedalerne i Geel Skov og Rude Skov helt mod nord og deltaget i forskellige løb på lige fod med andre ambitiøse cykelentusiaster.

Fritid med formål

En af de raske gutter bag styret er Oscar på 14 år. For ham betyder det meget at være en del af det unge, adrenalinhungrende cykelhold og give den fuld gas i skovenes bakkede terræn:

”Jeg er en aktiv dreng, så det er rigtig fedt at komme her og prøve en masse nyt,” fortæller Oscar, som i forvejen havde lidt erfaring med at tæmme jernhesten, men aldrig på dette niveau:

”Jeg cyklede lidt for sjov, men ellers plejede jeg bare at være ude med mine kammerater og lave ingenting. Nu er der kommet rigtig meget gang i det, og jeg har fået min ven Philip med på holdet,” fortæller Oscar, der også var at finde blandt deltagerne til efterårets Heino Fall Race i Tisvilde Hegn. Her ventede der ham en stor overraskelse tæt på målstregen:

”Jeg hørte nogen råbe mit navn og var nær ved at vælte på cyklen, fordi jeg lige skulle se, hvem det var. Dér stod min mor og heppede på mig, indtil jeg kom i mål – og hun var stolt,” fortæller Oscar med et stort smil.

Succesen gentog Oscar for kort tid siden, da han deltog i løbet i Nøddebo Hegn sammen med de andre på holdet. Gruppen slog lejr i skoven aftenen før og tilbragte en iskold nat i shelter for at være helt klar til løbsstart. Dagen efter blev drengene på skift sendt ud på en 12 kilometer lang rute med mange stejle opkørsler.

”Det var hårdere, end jeg troede, men helt vildt sjovt at være med,” husker Oscar, der ligesom de øvrige deltagere på holdet høstede en velfortjent medalje for dagens anstrengelser.

Cyklen skaber fokus

’Baghjul i Ballerup’ er overskriften på cykelprojektet for udvalgte unge, som trænger til lidt hjælp med at finde sunde fritidsinteresser.

Ophavsmanden til projektet er Jesper Manolo Larsen, han arbejder til daglig som pædagog på Kasperskolen, og han har en kæmpe passion for både den tohjulede og sit mangeårige arbejde med unge:

”Når vi mødes, er det cyklingen, der er i centrum. Både når drengene kører stærkt i skovene, og når de prøver kræfter med opgaverne som cykelmekaniker og lærer at reparere og udskifte forskellige dele på cyklen,” fortæller Jesper Manolo Larsen, der har lånt cyklerne af Kasperskolen til projektet.

”Vi arbejder med forskellige delmål undervejs, så drengenes træning hele tiden tager sigte mod en konkret udfordring. I efteråret var udfordringen Heino Fall Race i Tisvilde Hegn, for nylig blev målet om at deltage i Nøddebo Hegns løb H12 indfriet, og den næste milepæl er allerede inden for rækkevidde,” fortæller Jesper Manolo Larsen og ud-

dyber:

”Drengene har fået til opgave at undervise det lokale politi i cykelteknik, blandt andet i kørsel på trapper. Det er helt fantastisk for de unge at få mulighed for at give deres specialistviden videre til en autoritet som politiet, og så skaber det en relation mellem dem og ordensmagten. Det er altså på alle måder rigtig godt.”

Trivsel i fællesskab

Ud over Jesper er Hamza El-Ouaz, pædagog fra Klub Skovlunde, og SSP-konsulent Gitte Larsen Dalskov koblet på projektet. Mens Hamza løbende har sørget for at skabe kontakt mellem de unge i klubmiljøet og cykelgruppen, har Gitte Larsen Dalskov styret rammerne for projektet og lavet opsøgende arbejde for at få fat i de drenge, der kunne have gavn af at være med:

”Det her er unge, som alle har haft et behov for øget trivsel i deres fritid. Cyklingen giver dem en ny og spændende interesse, som de bruger en masse af deres energi på, og de lærer at mestre et håndværk fra bunden og give den viden fra sig,” fortæller Gitte Larsen Dalskov og fortsætter:

”Drengene får også et stærkt fællesskab med hinanden. Det er cyklingen, som de mødes om, men de rykker også tættere sammen og bruger hinanden, når der er andet, som presser sig på. Det kan være problemer i skolen og i hjemmet eller overvejelser om uddannelse og job.”

Når bekymringer eller ønsker om fremtiden melder sig i gruppen, står Gitte klar til at hjælpe de unge videre:

”Vi fokuserer på det, som drengene hver især kan, og det, som de gerne vil. Det gælder alle områder af deres liv,” fortæller Gitte, som i løbet af projektets levetid også har hjulpet flere af de unge med at få fritidsjob og praktikplads.

I slutningen af juni tog drengene sidste tur i sadlen, nu skal projektet evalueres, inden der tages stilling til, om det skal fortsætte næste skoleår.