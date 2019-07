Byggeriet passer slet ikke

Debat Vi er mange her i Østerhøj, der undrer os over det nye byggeri på den ’gamle’ Aldi-grund.

Af Kirsten Landin, Stævnetorv 1, Ballerup

Det sidste led af byggeriet ser ud til at være gået helt galt. Murene ud mod Klakkebjerg bygges helt ind i cykelstien, som de nu har afspærret delvist samt sat skilte op om, at vi ikke må cykle der.

Er der nogen, der har regnet totalt forkert, for jeg kan ikke tænke mig, at kommunen har givet tilladelse til at gå ind over vores cykelsti, for hvor skal vi cyklister så være? Vejen er i forvejen ret smal. Og vi er ikke orienteret på nogen måde, har heller intet set i Ballerup Bladet.

Kan nogen fra kommunen fortælle, hvad der sker og har I set det?

I øvrigt ødelægger byggeriet indtrykket af hele området – det passer slet ikke ind. Øv, øv, øv.