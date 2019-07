Posthuset som medborgerhus

Debat Kære Kåre Harder Olesen. Dit svar i Ballerup Bladet om den visionsløse beslutning vedrørende den fremtidige anvendelse af posthuset, kan jeg slet ikke følge dig i.

Af Jørgen Reimer, næstformand Ældre Sagen i Ballerup, fmd, for ældrepolitisk udvalg

Som du selvfølgelig ved, er der pt. 48.000 beboere i vores kommune, heraf omkring 10.000 over 65 år.

Ideen om anvendelse af posthuset som en slags medborgerhus, synes vi i Ældre Sagen er en rigtig god og langsigtet løsning. Det skal bemærkes, at der ikke i oplægget er tale om lokaler specielt til Ældre Sagens 8.134 medlemmer, men om et værested til alle frivillige foreninger.

Vi mener bestemt, at det ville være en rigtig udmærket ide at mange faciliteter, blandt andet indenfor ældreområdet, kunne samles i posthusets bygning, for eksempel læger, tandlæger, fysioterapeuter, hjemmeplejen, hjælpemiddelcentralen osv. Det ville da skabe masser af gode visioner og samtidig have den rigtige centrale beliggenhed.

Kære Kåre, som du ved er Ældre Sagen ikke partipolitisk, men vi er 100 procent ældrepolitiske. Vi vil gerne være med til at fastlægge rammerne for det serviceniveau kommunens ældre skal tilbydes. Vi er klar over, at den demografiske udvikling vil give langt flere ældre i vores kommune i de kommende år og vi må samtidig se i øjnene, at for at kunne overholde fremtidens kvalitetsstandarder i vores kommune, skal der bruges mange flere frivillige indenfor ældreområdet.

Er det så ikke ønskværdigt, at lokaleforholdene er optimale?

Derfor synes vi, at ideen om et medborgerhus i det gamle posthus er ganske udmærket i relation til kommunens ældrepolitik.