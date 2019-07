Topdanmark bliver helt vilde

Græsset vokser og naturen bliver vildere hos Topdanmark og det er helt bevidst for at skabe mere biodiversitet i området, pointerer facilities manager hos Topdanmark, Sigurd Edelgaard Nielsen.

Ballerup Kommune vil øge biodiversiteten i kommunen ved at anlægge brede bistier. Nu understøtter Topdanmark projektet med et stort område vild natur.

Af Ulrich Wolf

Ballerup Kommune har sat gang i et projekt, som skal gavne biodiversiteten i kommunen. Det sker ved at anlægge et net af brede bistier, nogle er allerede anlagt, flere kommer i 2020. Topdanmark understøtter projektet med et område svarende til knap to fodboldbaner.

Topdanmarks hovedkontor ligger på Borupvang ved Malmparken i Ballerup og er omgivet af store arealer af flotte og velklippede græsplæner. Det er rigtig flot at se på, men efterlader ikke mange levesteder til sommerfugle, bier og insekter, som er med til at sikre biodiversitet. Derfor har Topdanmark valgt at omlægge en stor del af græsplænerne til vildere natur ud fra tanken ’Vildt med Vilje’.

”I foråret besluttede vi at udlægge et areal på 11.000 kvadratmeter til ’Vildt med vilje’. I første omgang lod vi simpelthen blot være med at slå græsset. Vi lod det vokse, så den vilde natur langsomt kan tage over og skabe mere biodiversitet. Det har allerede skabt mere liv, men vi overvejer, om vi til næste år skal supplere med en frøblanding,” fortæller Sigurd Edelgaard Nielsen, facilities manager hos Topdanmark.

Skal inspirere

Det nye engområde ligger op ad Ring 4 og svarer til knap to fodboldbaner. Topdanmark håber, at det kan inspirere andre virksomheder i området med store græsarealer til at gøre det samme.

Foreløbig har Topdanmark selv udlagt 27 procent af deres samlede græsareal til ’Vild med vilje’, men der er potentiale for mere:

”Lige nu gør vi os nogle erfaringer med det areal vi allerede har omlagt, i forhold til pleje, økonomi og hvordan det bliver modtaget af brugerne. Vi har ikke konkrete planer om at udvide, men der er klart

et potentiale, og det er noget vi arbejder aktivt med,” slutter Sigurd Edelgaard Nielsen.