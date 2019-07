Ingen busser på Linde Allé

Foto: Colourbox

Fra på mandag den skal alle busser til og fra Ballerup Station køre ad Bydammen, da Linde Allé bliver spærret for bustrafik på grund af det store kloakarbejde.

Af Mia Thomsen

Novafos er allerede i fuld gang på Hold-an Vej og i næste uge kommer turen til Linde Allé i Ballerup, hvor der skal laves nye kloakker, der – modsat de nuværende – adskiller spildevand og regnvand.

Arbejdet får betydning for trafikken på Linde Allé – det lille stykke mellem Hold an-Vej og Banegårdspladsen indsnævres til ét spor, og selvom det vil være muligt at køre både den ene og den anden vej i bil, kommer det til at give problemer med kø og trafikpropper på den trafikerede strækning. Derfor bliver alle buslinjer – med undtagelse af servicebusserne – omlagt, så de i stedet kører til og fra stationen ad Bydammen. Det betyder, at linje 42 ikke stopper ved Sundhedshuset, men i stedet på Bydammen sammen med linje 500S.

Servicebusserne vil fortsat køre ad Linde Allé og betjene Aktiv Center Ballerup på Rolighedsvej – men kun en måned endnu.

Servicebusser omlægges i august

Fra 26. august spærres Linde Allé helt af mellem Hold-an Vej og Centrumgaden. Dog vil det være muligt at køre i bil til Rolighedsvej fra enten Banegårdspladsen eller Hold-an Vej, men servicebusserne vil ikke kunne køre på strækningen – og kan derfor heller ikke køre til Aktiv Center Ballerup. I stedet etableres et midlertidigt stoppested på Hold-an Vej lige nord for Linde Allé, hvorfra man kan gå ad stien til Aktiv Centret.

Novafos forventer at være færdige med arbejdet på Hold-An Vej og Linde Allé i slutningen af oktober. Man kan læse mere om det store anlægsarbejde på kommunens hjemmeside lige her: Kloakseparering på Hold-an Vej og Linde Allé