På prøve i vildmarken

Forventningsfulde piger på prøvei vildmarken, hvor de blandt andet fik lavet mad, fundet spor og lært førstehjælp.

En gruppe piger brugte en dag i sommerferien på at være spejdere og prøve livet i ’vildmarken’. Det gav dem en række helt nye oplevelser.

Af Ulrich Wolf

Det var en flok forventningsfulde piger, som på en lidt regnfuld lørdag i juli mødte op i spejderhuset Bivahu for at tilbringe en hel dag som Vildmarkspiger.

Aktiviteten var en del af Ballerup Kommunes sommerferieaktiviteter, som de grønne pigespejdere i Ballerup stod for, og det var en flok energiske og nysgerrige piger, som var mødt op. Inden dagen var omme havde de lavet deres egen mad over bålet, lært at finde noget spiseligt i naturen, finde spor og lære lidt førstehjælp, hvis uheldet i ’vildmarken’ skulle være ude.

”De grønne pigespejdere vil gerne give piger mange flere friluftsoplevelser og lade dem få øjnene op for at udelivet har så meget at byde på. Det er også derfor at pigespejderne i Ballerup igen i år deltager med aktiviteter til årets børnekulturfestival”, siger gruppeleder Lene Martinsen.

Grønne i 100 år

I år er temaet skoven og jagten og i festivalen er der aktiviteter helt frem til efterårsferien. De grønne pigespejdere i Ballerup tager i uge 30 af sted på den årlige sommerlejr. I år går turen til Næsbycenteret ved Glumsø hvor mange pigespejdere fra Københavnsområdet mødes til en stor regionslejr. Her skal det blandt andet fejres at korpset i år har eksisteret i 100 år.

For piger, som har lyst til at opleve spejder- og friluftslivet, så er det bare med at vente til at sommerferien er slut, for Ballerup gruppe starter op igen med ugentlige møder fra mandag den 12.august kl.17.30-19.30. Det sker i spejderhuset Bivahu på Bispevangen 1A i Ballerup.