Mere livsmod, mindre performance

En førsteklasse er på udflugt med Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø. De skal beskæftige sig med vand som både ødelæggende og livgivende kraft.

Ballerup-Furesø provsti har åbnet deres egen skoletjeneste for alle skoler i de to kommuner. De lokale menighedsråd har besluttet at finansiere en bred vifte af årlige tilbud til skolerne.

Af Mia Thomsen

I støvregnen lyser de farvestrålende regnfrakker op, gummistøvlerne svupper rundt i mudderet og der svinges med fiskenet på lange skafter. Forårets første dyreliv i vandhullet ved Furesøen skal kortlægges.

En førsteklasse er på besøg på Fiskebæk Naturskole som en del af vand-projektet ’Vand – ødelæggende og livgivende kraft’. Det er Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø, der står bag dagens udflugt.

Råbene gjalder, da nogle har fanget en skorpion-tæge, der med sin lange brod ser lidt farlig ud, og alle børn stormer hen for at se fangsten.

Tilbage i skolestuen knitrer ilden i brændeovnen, hvor gummistøvlerne er stillet til tørre i en stor ring, mens eleverne omkring det lange træbord får sat navne og billeder sammen på de vanddyr, de har fanget.

Forårets første dyreliv i vandhullet ved Furesøen skal kortlægges.

Naturvidenskab møder kristendom

Folkekirkens Skoletjeneste Ballerup-Furesø blev etableret sidste år og der er ansat én medarbejder, pædagogisk konsulent Dagmar Holm Grønlykke, som koordinerer og tilrettelægger de forskellige undervisningsforløb.

Fysisk holder hun til på Ryttergården i Pederstrup, hvor hun deler kontor med den kommunale skoletjeneste.

Hvorfor udbyder folkekirken sådan et projekt med vandhulstur til børnene? Kunne det ikke bare være en del af deres normale naturfagsundervisning?

”Jo, og det er det sådan set også. Projektet om vands livgivende og ødelæggende kraft er tænkt som et samarbejde mellem faget kristendomskundskab og faget natur og teknologi, som børnene har i de små klasser. Det er et forsøg på at samle al den gode, naturvidenskabelig viden om vandets kræfter, vi har, og stille den sammen med alle de mange myter vi har fra kristendommen om vandets betydning, lige fra Bibelens fortællinger om den ødelæggende syndflod og Noahs Ark til dåbsvandet, der gen-forbinder Gud og menneske,” fortæller Dagmar Holm Grønlykke.

Nysgerrige mennesker med mod på livet

Men skolen er fuld af både gode lærere og godt undervisningsmateriale. Hvad er det, kirken kan tilbyde?

”Vi vil slet ikke konkurrere med al den gode undervisning, der allerede findes på skolerne. Men kirken vil som kulturinstitution og hjemmevant i livets store spørgsmål gerne yde en slags public service til skolerne. Børnene møder i vores projekter bevægelse, kreativitet, teater, naturvidenskabelig fordybelse og alt det, der skal være med til at bakke op om deres nysgerrighed og udvikling som hele mennesker med mod på livet. Ja, alt det, der står så smukt i folkeskolens formålsparagraf allerede,” siger Dagmar Holm Grønlykke

Men kirken skal vel ikke forkynde for børnene?

”Nej, det kan eller vil vi heller ikke. At lægge sig op ad folkeskolens formålsparagraf er nok for os. Men når vi inviterer ind i kirken – enten i konkret eller overført betydning – møder børnene en verden, hvor den enkeltes performance er mindre vigtig, og hvor ingen spørgsmål er for store, ingen byder for tunge eller glæde for stor. Hvor livsmod og dannelse er centralt,” understreger Dagmar Holm Grønlykke.

Tilmeldinger fra skolerne vælter ind

Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø er lige udkommet med sit nye årskatalog og ifølge Dagmar Holm Grønlykkes skøn, efterspørger lærerne denne slags projekter:

”Vi har allerede dobbelt så mange tilmeldinger til næste skoleår nu, som vi havde hele sidste skoleår, så én eller anden ende må vi have fat i,” siger hun.

Man kan se mere på tjenestens hjemmeside:www. midtiverden.dk.