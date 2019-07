Syng dig glad med højskolesange

Musikarrangementerne på Kirketorvet fortsætter, blandt andet med fællessang på søndag.

På søndag inviterer Lautrupgård Musik- og Kulturhus til fællessang på Kirketorvet i Ballerup.

Af Mia Thomsen

Har du lyst til at synge sammen med en masse andre sangglade mennesker, så mød op på Kirketorvet på søndag den 28. juli klokken 15, hvor holdet ’højskolesang’ fra Lautrupgård Musik- og Kulturhus flytter ud i det fri.

Det er den faste stab med Rene Larsen som programvært, Eva som forsanger og Judith der spiller musikken. Rene har valgt nogle sange fra højskolesangbogen, som passer fint til Kirketorvet.

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – andet end sangglæde. Så hvis man ikke har prøvet at synge sammen med mange personer før, så er det nu chancen byder sig for at få en oplevelse, der spreder smil og glæde.