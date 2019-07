Byvandring i Pederstrup

Få alle de skæve historier om landsbyen Pederstrup, når museet holder byvandring på onsdag.

Af Mia Thomsen

Hver onsdag i skolesommerferien har Ballerup Museum nogle særlige sommerrundvisninger på programmet.

”Til fods gennem landsbyen fortæller vi den 31. juli om Pederstrups historie. Det kommer til at handle om huse, skæve historier og nogle landsbyens mange beboere gennem tiden,” fortæller museumsleder Mette Jensen.

Turen begynder klokken 11 og varer cirka halvanden time. Mødested: Under kastanjetræet ved Pederstrupgård.

Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig via www.ballerupmuseum.dk under ”Det sker” (link: http://www.ballerupmuseum.dk/pages/kalender.asp)