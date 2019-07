Ny direktør er hjemme igen

Thomas Kuhn Kristensen er ny filialdirektør i Arbejdernes Landsbank i Ballerup. Han er vokset op i Ballerup og bor nu i Smørum.

29-årige Thomas Kuhn Kristensen er ny filialdirektør i Arbejdernes Landsbank i Ballerup - samme sted som han begyndte sin karriere som bankelev i 2008.

Af Redaktionen

Arbejdernes Landsbank i Ballerup har fået ny filialdirektør. Det er 29-årige Thomas Kuhn Kristensen, som næsten ikke kan være mere lokal. Han er nemlig opvokset i Ballerup og har boet i Smørum siden 2015.

De seneste to år har han været direktør i bankens filial i Køge – og før det souschef to år samme sted. Men nu er han blevet tilbudt at ’komme hjem’ og overtage sin gamle filial i Ballerup, hvor han begyndte som bankelev i 2008.

”Jeg kender Ballerup og omegn som min egen bukselomme, så det er dejligt, at jeg nu også skal arbejde her, kun fem kilometer fra min bopæl. Det er en kæmpe fordel, at man kender lokalområdet så godt og har et netværk allerede,” siger Thomas Kuhn Kristensen.

Der er stadig et par kolleger tilbage i filialen fra dengang, og så overtager han jobbet efter sin gamle chef, der nu skal til ind til København.

Yngste filialdirektør

Da han i 2017 blev udnævnt som filialdirektør i Køge, var han den yngste i banken med den titel. I dag, som 29-årig, er han stadig blandt de yngste filialdirektører i banken. Men nu med værdifuld erfaring i bagagen:

”Jeg er faldet mere til ro i rollen som leder. Jeg har blandt andet lært, at sammenhold og det sociale er lige så vigtigt som at præstere. Faktisk er det ofte forudsætningen for at kunne skabe gode resultater som kundetilgang og høj kundetilfredshed. Jeg har også lært, at man skal tage sig tid til at være leder. Man behøver ikke at ikke at vide alt, og nogle ting er man nødt til at give fra sig,” lyder det fra Thomas Kuhn Kristensen.

”Jeg vil meget gerne gøre Arbejdernes Landsbank mere synlig i Ballerup, så jeg vil gerne ud at vise fanen lidt mere. Vi har et kæmpe markedsområde, og jeg tror også på, at vi kan vokse i Ballerup,” siger den nye direktør, der også har fart på udenfor arbejdslivet.

Thomas Kuhn Kristensen er nemlig nybagt far til familiens barn nummer to, en lille pige født midt i juni. Foreløbig er hun dejlig nem, så der stadig er tid til at gå i fitnesscenter 4-5 gange om ugen, som han altid har gjort.