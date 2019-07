Dansk Folkeparti på kræmmerfestival

Uge 29 er i Dansk Folkeparti Ballerup, Måløv og Skovlunde reserveret til kræmmerfestivalen.

Af Michael Jensen (O), medlem af kommunalbestyrelsen og gruppeformand for Dansk Folkeparti

Kræmmerfestivalen giver os mulighed for at række ud til borgerne i Ballerup, Måløv og Skovlunde. Samtidigt er det en mulighed for jer, at komme i tale med os i Dansk Folkeparti og snakke lokalpolitik samt komme med forslag til den fremtidige politiske dagsorden.

Vi havde igen i år mange forbi vores stand, og snakken gik frem og tilbage omkring vores kommune og generelle problemstillinger i vores Danmark. Vi havde igen i år en forslagsboks, hvor man kunne komme med sit eget input.

Lapperne er gået igennem og der var ønsker om bedre normeringer i vores institutioner, flere p-pladser i centrum, torvedage i centrumgaden, flere bænke, mulighed for helårsbeboelse i vores kolonihaver, flere billige boliger, mere hjælp til dem der står uden arbejde.

Der var også ønsker om mere i pension, til dem der har arbejdet et langt liv, og som vender vrangen ud af pengepungen hver måned. Her kan jeg roligt sige, at vi i Dansk Folkeparti fortsat vil arbejde for dette på nationalt plan.

Integration og hjemsendelser er stadig nummer et på ønskelisten. Her må vi i Dansk Folkeparti lægge vores lid til, at socialdemokratiet holder hvad de lovede under valgkampen, og ikke slækker på det arbejde der er knoklet med hen over de sidste fire år, med det formål, at holde Danmark oven vande.

Vil gerne sige tak for utallige snakke hen over bordet, vi er på kræmmerfestivalen igen næste år.

På vegne af Dansk Folkeparti Ballerup, Måløv og Skovlunde.