Byen kan ikke overleve på de ældre alene

debat Kære byråd, kære socialdemokrater. Alt respekt for at I vil skabe en by for de ældre, en by hvor det er trygt og godt at blive gammel. Men I glemmer, at vores dejlige by også skal ‘leve’ i mange mange år endnu.

Af Tina Povlsen, Pilehøjvej 10, Ballerup