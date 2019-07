Byggeri og afskærmning i Østerhøj

debat Kirsten Landin havde i sidste uge et læserbrev i avisen om byggeriet og afskærmningen i Østerhøj.

Af Steen Pedersen, centerchef for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune

Ballerup Kommune har givet tilladelse til, at der kan rådes over noget af cykelstien i en midlertidig periode i forhold til afskærmning, mens dele af byggeriet står på. Vi har dog efterfølgende konstateret, at skiltningen ikke har været udført som aftalt. Derfor går vi nu i dialog med bygherren om at få rettet op på skiltningen.

I forhold til byggeriet så bliver der tale om kædeboliger i flere etager, som er godkendt og placeret tæt på vejen, ligesom meget af det øvrige byggeri i Østerhøj-området.

Læs Kirsten Landins indlæg fra sidste uge: Byggeriet passer slet ikke