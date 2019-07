Skal selv betale for ødelagt affaldsbeholder

Generelt finder jeg, at vores kommunale affaldsordning virker udmærket, men i sidste uge fik min opfattelse et lille knæk.

Af Konstantin Pedersen, Sneppehøj 13, Ballerup

Min affaldsbeholder til haveaffald er gået i stykker, den kan ikke løftes mere, siger man. (Det er vel at mærke personalet på affaldsbilen der har ødelagt denne )

Jeg klager min nød til Vestforbrænding, som står for vores affaldsordning, de henviser mig imidlertid til den ansvarlige vognmand, som står for den praktiske udførsel. Jeg kontakter denne, og får følgende besked; at man ikke erstatter beholdere, der er mere end to år gamle.

Det er det jeg ikke forstår, man bliver påtvunget en bestemt affaldsordning, hvilket jeg har forståelse for, men da denne jo fra starten af indbefattede et antal affaldsbeholdere, forstår jeg ikke, at man også er forpligtet til at udskifte disse, såfremt disse efter personalets mening ikke kan anvendes mere.

Dette vil i realiteten sige, at vores affaldsordning ikke kun koster det der står på skattebilletten men også indkøbet af nogle affaldsbeholdere, hvilket jo kan ske for alle i løbet af de kommende år.