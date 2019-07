Så går LSF i gang

fodbold Efter en meget kort optakt er en ny sæson næsten i gang – helt præcist starter LSF på fredag i Herlev klokken 18.30.

Af Redaktionen

Klubben har store forventninger til den nye sæson – ikke mindst set i lyset af de gode resultater der er kommet i opstarten. Først blev 2. divisionsholdet fra FA2000 besejret overbevisende med 1-0 og i lørdags endte det med en 2-1 sejr over BSF i en meget lige og velspillet kamp. Tirsdag aften pudses formen af mod Birkerød, inden det bliver alvor.

Der er mange optimistiske toner i truppen – blandt andet er et nyt kuld U19-spillere blevet seniorer og ikke mindst fordi Scott er vendt hjem efter sit ophold i Hillerød. Han har allerede lavet et mål, lagt op til et andet og være medvirkenden til mål nummer tre i kampen mod BSF. Så en spændende sæson venter.