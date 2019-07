Kan gamere flyve kampfly?

19-årige Jakob Hansen (forrest) var en af de to dronepiloter, der kom gennem nåleøjet, da Forsvaret havde inviteret ham og fem andre gamere til Jonstruplejren for at teste dem i første del af optagelsesprøven til pilotuddannelsen. Foto: @Makesense

Forsvaret søger gamere til en række uddannelser som blandt andet flyveleder. Derfor testede de nogle af Danmarks bedste civile dronepiloter ved en øvelse i Jonstruplejren, for at se om de kunne bestå den krævende optagelsesprøve til Forsvarets pilotuddannelse.

Af Forsvarets Rekruttering

Forsvaret har fokus på unge gamere til udvalgte uddannelser, hvor gamerkompetencer kan bringes i spil. Derfor har Forsvaret nu taget skridtet videre og ser nærmere på rekruttering af civile dronepiloter, når der skal findes kvalificerede kandidater til Forsvarets pilotuddannelse.

Dronepiloter fra Apex Drone Racing blev inviteret til Forsvarets pilotafprøvning i Jonstruplejren for at undersøge om dronepiloterne havde nogle af de kompetencer, som kræves for at bestå første del af Forsvarets optagelsesprøve til pilotuddannelsen.

Se video fra deres besøg her:

Seks dronepiloter blev testet, hvoraf de fem er placeret blandt de absolut bedste dronepiloter i Danmark, men hvad er en dronepilot og droneracing? Christian Clemmensen, coach og grundlægger af Apex Drone Racing forklarer:

”Droneracing er en ny sportsgren som udspringer af E-sporten, baseret på droneteknologi, hvor dronepiloter udstyret med en controller i hånden og et par ’first person view’-briller, flyver en racingdrone gennem en tredimensionel racerbane. De fleste dronepiloter på holdet har en drøm om at blive pilot og selv sidde i og styre et fly eller en helikopter, og i dag fik de muligheden for at prøve at indfri den drøm.”

Dronepiloterne briefes inden øvelserne går i gang. Foto: @Makesense

Kun cirka fire procent af den danske befolkning har de evner der skal til for at blive pilot. Derfor var det særdeles flot at to ud af Danmarks fem bedste dronepiloter kvalificerede sig til det videre optagelsesforløb. En af dem var 19-årige Jakob Hansen.

”Jeg har altid drømt om at blive pilot enten civilt eller i Forsvaret. Særligt tanken om at flyve kampfly eller helikopter vil være det fedeste. Prøverne i dag var svære – specielt efter flere timer er man total blæst, men jeg er sindssyg lettet over at det lykkedes mig at komme igennem optagelsesforløbets første nåleøje,” lyder det fra Jakob.

Dronepiloter og gamere

Når dronepiloterne øver sig til konkurrencer, foregår det både i luften og på computeren. Der benyttes et specialdesignet computerspil, når der skal trænes, men i stedet for en mus og tastatur, er der koblet et joystick til computeren – magen til det der styrer en rigtig drone.

International forskning viser, at der i gamersegmentet findes unge med evner, som er særligt relevante i forhold til luftfartsfunktioner, og det har skærpet Forsvarets fokus på netop denne målgruppe. Gamerne excellerer i forhold til digital interaktion, hvilket er en central del i for eksempel flyvelederens arbejde, men særligt evner som multitasking, og hånd-til-øje-koordination kan være en fordel ved udvalgte uddannelser i Forsvaret.

Droneracing er en ny sportsgren som udspringer af E-sporten, baseret på droneteknologi, hvor dronepiloterudstyret med en controller i hånden og et par ’first person view’-briller, flyver en racingdrone gennem en tredimensionel racerbane. Foto: Ronny Vossen

”Vi tror på, at de unge dronepiloter har trænet nogle kompetencer, som kan være særligt anvendelige under optagelsesforløbet til pilotuddannelsen i Forsvaret og ikke mindst i jobbet som pilot. Og som vi kan se i dag scorer dronepiloterne særligt højt på den del af testen, der omfatter evnen til at visualisere i det tredimensionelle rum,” lyder det fra Ronny Vossen, som er specialkonsulent i Forsvarsministeriets personalestyrelse og ansvarlig for rekrutteringen til Forsvarets pilotuddannelse.

3D-visualisering fortæller noget om evnen til at aflæse en tredimensionel situation korrekt, og agere hensigtsmæssigt i forhold til den erkendte situation. Der er tale om en vigtig evne i forhold til flyvning, da det vil fortælle noget om pilotens evne til at aflæse og manøvrere i det tredimensionelle miljø. Major Konstantin Bjerre fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse forklarer yderligere om resultaterne:

”Det vi kan se på testresultaterne er, at de dronepiloter, vi har inde i dag, har arbejdet meget med flyvning, og at de kan visualisere det tredimensionelle niveau på en rigtig god måde. Udfordringen med disse prøver er at præstere over normen i så godt som alle prøver, og det kan være svært, når man har været i gang i flere timer. Det er rigtig flot, at vi fik to unge dronepiloter igennem i dag og næste skridt er at fortsætte udvælgelsesforløbet, hvor de bliver testet i deres lederevner, samarbejdsevner og motivation.”

I flyvevåbnet bruges flysimulering som en stor del af træningen, og pilotaspiranterne kan sidde i mange timer og træne foran en skærm. Men det kræver også en god fysik, hvor dronepiloterne alle bestod over normen.

Det var ikke kun foran computerskærmen, dronepiloterne fra Apex Drone Racing imponerede, men også på træningsbanen, hvor alle bestod de fysiske tests med fine over-middel-resultater. Foto: @Makesense