Johns pølsekald

John Rasmussen har åbnet Chili Pølsemanden tæt ved Ballerup Station. Han har knoklet på vognen i fire måneder og fredag den 26. juli kunne han endelig lange den første hotdog over disken. Foto: Alan Klestrup

John Rasmussen er blevet pølsemand i egen vogn. Efter måneders skramlen i garagen, kunne han i sidste uge trille vognen ’Chili Pølsemanden’ på plads ved Ballerup Station.

Af Mia Thomsen

Nogle gange finder man først sent i livet ud af, hvad ens egentlige kald er – sådan var det i hvert fald for John Rasmussen, der ved et tilfælde havnede bag disken i en pølsevogn på Kirketorvet i Ballerup under fodbold-VM sidste år.

”På daværende tidspunkt var jeg for første gang i mange år uden arbejde, og efter ganske få dage i pølsevognen fornemmede jeg, at her var et kald, her var noget der virkelig tiltalte mig,” fortæller John, der sommeren over pendlede fra Nykøbing Sjælland til Ballerup for at lange pølser og flæskestegssandwich over disken.

Faktisk blev han så glad for pølsemandslivet, at han henover efteråret og vinteren blev mere og mere ansvarlig for driften. Men i foråret valgte ejeren at flytte til udlandet og sælge pølsevognen.

”Her stod jeg så og tænkte ’What to do?’ Men efter nøje overvejelser valgte jeg sammen med min kone at genoptage ideen om en pølsevogn på Banegårdspladsen,” fortæller John, der investerede i en gammel Gøl pølsevogn, som han rullede hjem i garagen i marts i år.

Eller, det vil sige, han kunne faktisk ikke få den ind i sin garage, fordi den var for stor. Så han måtte lige tage fem centimeter af taget samt fjerne en gammel motor på siden, for at kunne få den ind i garagen, men så gik han ellers i gang.

776 rustne skruer

”Det gik jo som med alle renoveringsprojekter af gamle vogne, at når man først for åbner op, er der konstant nye udfordringer. Det som skulle tage to timer, tog to dage,” siger John og fortæller, at han har samlet og talt alle de rustne skruer, han har skruet ud af vognen: 776 styk blev det til.

”Jeg tør næsten ikke tælle, hvor mange timer jeg har brugt på renoveringen, men vi snakker over 600. Det blev også standardkommentaren fra familie og venner: ’Nå ja, han er i pølsevognen,’ griner John.

Men fredag i sidste uge kunne han så begynde at høste frugten af sit store arbejde, da han holdt åbningsfest i vognen med bobler og gratis hotdogs.

Allerede om et par uger udvider han forretningen med en mobil pølsevogn, som kan køre rundt til forskellige arrangementer, mens storebrorvognen vil stå fast ved Banegårdspladsen i Ballerup.