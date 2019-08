Grønne fingre søges til museumshaverne

Ballerup Museum, beliggende i det idylliske Pederstrup, søger frivillige med grønne fingre til haveholdet.

Af Mia Thomsen

”Netop nu har vi travlt med at holde museumshaver og gårdspladser fine og fri for ukrudt. Haveholdet består i dag af lidt mere end et dusin friske damer og herrer, og de mødes primært tirsdag og onsdag formiddage. Vi tilbyder kaffe, morgenbrød, hyggeligt socialt samvær med mere,” lyder opfordringen fra frivilligkoordinator John Dühring.

Hvis man er interesseret i at være en del af haveholdet, kan man kontakte Ballerup Museum enten ved fremmøde i museet åbningstid tirsdag til fredag klokken 10-15 eller på telefon 44 97 11 13 eller ved at sende en mail til: ballerupmuseum@balk.dk.

For mere information spørg gerne efter frivilligkoordinator John Dühring. Flere oplysninger omkring det at være frivillig tilknyttet museet, kan findes på museets hjemmeside www.ballerupmuseum.dk