Kom godt ind i den tredje alder

Den lokale forfatter og coach Else Borch har netop udgivet bogen ’Luk op for den 3. alder’, hvor hun giver unge seniorer en introduktion til den tredje alder og kommer med inspiration til, hvordan man kan finde sig godt til rette i det ’’nye’’ liv. Foto: Sanni Grych

I en ny bog ’Luk op for den 3. alder’ tager den lokale forfatter og coach alle de unge seniorer i hånden og giver dem inspiration og viden om det nye livskapitel, hvor mange tager afsked med arbejdsmarkedet og skal finde sig til rette i en ny tilværelse, som ikke er lige let for alle.

Af Mia Thomsen

Når man selv står lige midt i livet med små børn, arbejde, hus og have, stress og jag, kan man godt gå og forestille sig, hvor fantastisk det bliver den dag, man kan vinke farvel til arbejdslivet og tage hul på pensionisttilværelsen med benene oppe og en kop kaffe og en god bog i hængekøjen.

Men nu er det jo ikke lige nødvendigvis så rosenrødt, den dag det bliver alvor. For hvad i alverden skal man lave, når man ikke længere skal gå på arbejde og ungerne er blevet voksne og klarer sig selv? Hvem er man? Og hvad vil man egentlig gerne bruge sin tid på?

Else Borch fra Måløv har skrevet en bog, som henvender sig til nye, unge seniorer, der står på tærsklen til ’den tredje alder’. Hun har selv været igennen store forandringer i sin seniortilværelse, hvor hun efter en lang IT-karriere valgte at uddanne sig til coach og har specialiseret sig i livskvalitet i den tredje alder, ligesom hun har engageret sig i frivilligt socialt arbejde for blandt andet ensomme voksne, ældre og sårbare unge kvinder.

Frihed og tomhed

’Luk op for den 3. alder’ er en inspirationsbog til dem, som skal til at gøre sig tanker om den tid, der følger et langt arbejdsliv. Den tredje alder defineres i bogen som perioden med personlig frihed, det vil sige en livsfase, hvor børnene er blevet voksne og klarer sig selv, hvor man får pension og ikke er nødt til at arbejde, så man er fri til at gøre det, der er personligt tilfredsstillende.

”Den tredje alder er en gave, som de fleste af os er heldige at få, når vi lever i et velfærdssamfund. I livets efterår kan vi høste frugterne af vores eget og andres arbejde og nyde tilværelsen. Det er en gave, som indeholder frihed. Frihed, som kan give glæde, men også en oplevelse af tomhed,” fortæller Else Borch, der håber at bogen kan hjælpe de unge seniorer til at udnytte deres tid endnu bedre.

Bogen er en introduktion til den tredje alder og indeholder en blanding af fakta og erfaringer – både andres og forfatterens egne. Den indeholder desuden cases med eksempler på, hvordan seniorer oplever og agerer i deres tredje alder – til inspiration for andre. Bogen er på 161 sider og udgivet på Muusmann Forlag.