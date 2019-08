Politiet efterlyser vidner til skyderi i Ballerup

Den 28-årige befandt sig her på Pederstrupstien, da han blev skudt i benet den 20. juli. Foto: Københavns Vestegns Politi

Fire vidner er set på Pederstrupstien kort før en 28-årig mand blev skudt i benet den 20 juli. Dem vil politiet meget gerne i kontakt med - måske har de eller andre set noget, der kan hjælpe til opklaring af sagen.

Af Mia Thomsen

En 28-årig mand blev lørdag den 20 juli klokken cirka 21.20 ramt af skud i venstre ben, da han befandt sig på Pederstrupstien i Ballerup. (LÆS OGSÅ: Mand skudt på cykelsti)

Efterfølgende sendte Københavns Vestegns Politi en efterlysning ud på gerningsmanden, der beskrives som en mand med dansk udseende, 20-25 år og 175-185 cm høj. Han havde lyst mellemlangt hår, talte dansk og flygtede på en sort damecykel med brun flettekurv.

Nu efterlyser efterforskerne også fire vidner – tre unge mænd og en ung kvinde, som er befandt sig i området før hændelsen. Der er tale om to yngre mænd i lyse skjorter, som lidt over klokken 20 er set gå på Pederstrupstien i retning mod Vestbuen væk fra Ballerup Centret og stationen.

Derudover også en anden ung mand og en ung kvinde, som lidt senere er set gå på stien i samme retning.

“Vi arbejder fortsat på at klarlægge hændelsesforløbet før, under og efter episoden, og derfor vil vi gerne i kontakt med alle, der befandt sig i området lørdag den 20. juli omkring klokken 21.20. Måske har de bemærket noget af interesse for efterforskningen. Vi har fået flere henvendelser fra gode borgere, og dem arbejder vi nu videre med. Men vi søger også fortsat oplysninger om gerningsmanden, som cyklede derfra,” siger efterforskningsleder Henrik Hougaard, Københavns Vestegns Politi.

Han tilføjer, at efterforskningen skal afdække et motiv men at intet aktuelt peger i retning af en banderelateret hændelse.

Man kan kontakte Københavns Vestegns Politi døgnet rundt på telefon 4386 1448.