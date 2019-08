Tips og råd inden du laver et lån

SPONSORERET INDHOLD: De fleste mennesker skal prøve det på et tidspunkt, og ofte flere gange gennem deres levealder. Dog er det at låne penge en ting, som mange ikke ved noget som helst om inden, de begiver sig ud i det.

Man ved godt, at det er en stor ting at låne penge, og ikke noget man skal drage forhastede beslutninger med, men når man står i situationen kan man hurtigt blive overtalt til et lån, som ikke er det bedste for en. Derfor er det en god ting at få overblik over ens lånemuligheder, hvilket man ofte kan få online. Her finder du en gennemgang af Basisbanks produkter, hvor du nemt kan få et overblik over de forskellige lånetyper og det priser.

Forberedelse er nøglen til at spare penge økonomisk

Ofte er det bedste råd, at give når det kommer til lån af penge, at man skal spare op i stedet, men nogle gange kan man komme i situationer, hvor opsparing er for en langsommelig proces. Dette kan være ved akutte lån til bil, hus eller andet. Det vigtigste er dog at man ikke drager forhastede beslutninger, når man skal låne penge. Det første er sjældent det bedste, og derfor skal du undersøge markedet. Læs op på lånetyper, rentetyper og dine muligheder når det kommer til lån. Hvis du ikke kaster dig ud i det første og bedste, så har du mulighed for at spare penge.

Vigtige begreber at kende til inden du låner

Når du sidder hos låneudbyderne vil de kaste en masse begreber og fagtermer, som man ikke hører i daglig tale. Derfor er det en god ide, at have læst op nogle af disse begreber. Dog skal man aldrig være for stolt til at spørge, hvis der er noget man ikke forstår – det handler om at få de bedste vilkår for en selv.

Et af de begreber, som er essentielle er etableringsomkostninger. Etableringsomkostninger er de omkostninger, som der er ved at oprette lånet. Dette er ofte et beløb, som man kan spare penge ved, hvis man er velforberedt og snakker med en låneudbyder.

Et andet begreb er Administrationsgebyr. Administrationsgebyret henviser til et månedligt beløb, som du betaler til din låneudbyder, for at de skal administrere og styre dit lån. Dette gebyr er meget standard, men sammenlign med andre udbydere, for at være sikker på at du ikke betaler for meget.

Derudover er der ÅOP. ÅOP er en forkortelsen for årlig omkostning i procent. Dette er måske det vigtigste begreb, da det omfatter alle omkostninger ved lånet (renter, gebyrer med mere), man har for sit lån om året – skrevet i procent.

Søg lån flere steder

Et tredje råd, er at søge lån flere end et sted. Dette er en god ide af flere grunde. De fleste låneudbydere har en standardtakst for renten, men den endelige rente for hvert enkelt lån, bliver sat for hvert enkelt lån individuelt. Derfor kan det være en god ide, at shoppe rundt for at få den mest favorable rente.