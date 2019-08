LSF fik 2-2 i Herlev

LSF har altid haft det svært på Herlevs kunstbane og fredag aften var ingen undtagelse.

LSF kom eller godt fra start i Herlev og fik langsomt overtaget – både i det opbyggende spil og på kontraer. Udbyttet kom i det 28. minut. En lang bold blev spillet til Emil Scott i højre side. Han trak ind i banen og alle havde nok forventet et kort indlæg. Men i stedet spillede han bolden på tværs til Alexander Beck, der et stykke udefra hamrede bolden i kassen til 1-0. Klassemål.

Det var ikke meget Herlev fik produceret og det var LSF som havde chancerne. Umiddelbart før pausen tog en vis herre ved den anden af Beck-brøderne – Mathias. Han erobrede selv bolden og trak ned mod målet. Et godt stykke inden i feltet sparkede han bolden i det lange hjørne som sin bror – 2-0 lige før pausen.

Forsvaret holdt stand indtil det 68. minut. En lang bold fik lov til at komme frem til en Herlevspiller og han kvitterede ved en reducering til 2-1.

Nu begyndte dramatikken. En ganske ufarlig situation og dommeren fløjtede. Det var svært at se, hvad der skete, men der var en del tumult. Faktum er, at Dennis Lind lavede et eller andet der blev takseret til direkte rødt.

Så nu var LSF nede med 10. mand og havde lukket Herlev ind i kampen. Pludselig kom de tromlende. Og et stykke udefra hamrede en Herlevspiller bolden helt op i krydset – og så var der udlignet.

Nu var gode råd dyre, men igen dramatik. LSF fik bolden og var i angreb. Dommeren fløjtede – for hvad? Åbenbart havde linjedommeren set et eller andet. Der var en lille konference og så fik Martin Fisch sit andet gule kort og så var LSF nede med to mand med 7-8 minutter igen.

Der blev kæmpet til den store guldmedalje og LSF fik tilkæmpet sig to hjørnespark. De lå perfekt og på en heldig dag havde de måske scoret. Men Herlev havde også deres chancer så måske er 2-2 over en hel kamp ok