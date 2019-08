Beachvolley for seniorer

Det lokale seniorvolleyballteam har rykket sommertræningen ud i sandet bag svømmehallen.

Tapeten senioridræts volleyteam 60+ har haft sommertræning på beachvolleybanerne, der ligger bag East Kilbride Badet.

Af Redaktionen

Det har været en succesfuld sæson for volleyteamet, da de sluttede af med at vinde landspokalturneringen i kategorien ’Volley 60+’ under Dansk Volleyforbund.

Volley 60+ spilles under et koncept, hvor man er fire spillere på en bane, der er på størrelse med en badmintonbane og med en nethøjde på 2,25 meter.

Tapetens volleyteam startede for fem år siden med 10 spillere, og er i dag oppe på 32. De spiller tirsdage efter senioridræt, hvor der trænes motion, styrke og balance samt torsdage i Ballerup Super Arena fra 9 til 11.

”Efter træning drikker vi kaffe og får os en hyggelig snak. Der er stor livsglæde og en fornøjelse at se, at selvom man har passeret de 60+, er der stadig megen gå-på-mod og god sportsånd,” fortæller Birger Herhold fra volleyteamet.

Man kan læse mere på www.tapeten.dk.