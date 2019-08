Nye visioner for posthuset

debat Som man har kunnet læse henover sommeren, så har benyttelsen af det tidligere posthus været livlig debatteret.

Af Karsten Kriegel (C), næstformand for Konservative i Ballerup

Socialdemokratiet har blandt andet foreslået, at huset kan bruges til nye foreningslokaler for Ældre Sagen, hvilket Ældre Sagens næstformand naturligt nok her i avisen har været ude og bakke op om.

Godt nok omtales det som et medborgerhus, som flere foreninger kan benytte sig af, men med 8.134 medlemmer, bliver det jo nok i praksis Ældre Sagen, der kommer til at sætte sig på disse lokaler.

Jeg er stor fortaler for gode vilkår for kommunens mange foreninger – herunder Ældre Sagen – men Banegårdspladsen er ikke det rette sted at etablere nye foreningslokaler.

Derimod vil det være oplagt at gå videre med planerne om at etablere foreningsfaciliteter i forbindelse med nyt byggeri på plænen mellem Kasperskolen og Ballerup Centret.

Under overskriften ’Byen kan ikke overleve på de ældre alene’, advarer Tina Povlsen i et debatindlæg i Ballerup Bladet om, at beslutningen om ældrecenter i posthuset vil forstærke den udvikling, der vil føre til en langsom død af byen, hvor yngre familier fravælger Ballerup som indkøbsmulighed til fordel for nabokommunerne.

Jeg er helt enig i Tina Povlsens betragtninger. Så det er vigtigt, at mulighederne nu udnyttes for at skabe et attraktivt byliv ved at skabe nogle visionære planer for brugen af posthuset, som unge og energiske borgere kan se sig selv i.