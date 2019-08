Kampen om det gamle posthus

debat I en årrække har Ældre Sagen her i Ballerup haft til huse i to ejendomme i Præstevænget.

Af Lise og Erik Hendrup, Birkeengen 94, Skovlunde

Omend gamle og lidt nedslidte har bygningerne været velegnet for de over 8.000 medlemmer af den lokale forening med god beliggenhed – bus til døren og gode parkeringsforhold for de som endnu må køre bil.

Som vi forstår det, er planen, at foreningen nu skal have til huse i det gamle posthus, men nogle af de politiske partier har åbenbart andre planer.

Men i vore øjne er Ældre Sagen helt unik – også set med kommunale øjne. Ingen andre har på samme måde forstået at få de ældre op af lænestolen. Med over 40 gruppeaktiviteter plus en række af arrangementer med gode foredrag, og en seniorvejledning for alle der har behov for hjælp. Højskoleophold med særlig hensyn til ældre. Omkring 60 besøgsvenner aflaster den kommunale hjemmehjælp med besøg for at formindske ensomheden, og en Søndagscafe sørger for lidt adspredelse i hverdagen.

Utallige har fået værdifuld hjælp med at forstå vores digitale hverdag, så de både har lært at komme i banken og begå sig på internettet.

Kataloget er enormt og langt de fleste af aktiviteterne er gratis. Alt båret oppe af en lang række frivillige, som helt uden vederlag bruger en masse tid og kræfter på foretagendet.

Derfor bør kommunen også støtte Ældre Sagen bedst muligt, fordi vi ganske simpelt i det næste tiår får flere og flere ældre, som for egen sundheds skyld ikke bare skal sidde foran fjernsynet men leve et aktivt liv. Jo bedre vi støtter Ældre Sagen, jo mindre belaster vi de offentlige udgifter til ældreomsorg. Ikke mindst derfor bør Ældre Sagen have førsteprioritet med hensyn til lokaliteter i det gamle posthus.