23-årig varetægtsfængslet for to drabsforsøg

I går blev den 23-årige fremtillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Foto: Per Johansen

I går tirsdag blev en 23-årig mand varetægtsfængslet for drabsforsøg. Han sættes i forbindelse med skyderiet på Pederstrupstien den 20. juli og et andet skyderi og knivstikkeri i Søborg.

Af Mia Thomsen

Retten i Glostrup har tirsdag eftermiddag varetægtsfængslet en 23-årig mand i foreløbig 16 dage, sigtet for to drabsforsøg i henholdsvis Søborg og Ballerup i foreløbig 16 dage.

Københavns Vestegns Politi har eftersøgt den 23-årige i nogen tid, og han blev anholdt natten til tirsdag i Husum, efter han sammen en 22-årig mand forsøgte at stikke af fra en hundepatrulje i Rødovre i en stjålet bil.

Den 23-årige sættes i forbindelse med et drabsforsøg i Søborg den 30. juni, hvor en 36-årig mand blev skudt og stukket med kniv, samt for at have skudt en 28-årig mand i benet på Pederstrupstien i Ballerup den 20. juli.

I efterforskningen af drabsforsøget i Søborg er to andre mænd på 22 og 26 år i forvejen varetægtsfængslet, og en 36-årig mand er varetægtsfængslet in absentia. I samme sagskompleks er også to kvinder på 31 og 41 år varetægtsfængslet, oplyser politiet.

Ved retsmødet, der blev holdt for lukkede døre, bestemte retten, at den 23-årige skulle varetægtsfængsles foreløbig til den 22. august.

“Efterforskningen af de to drabsforsøg pågår fortsat og peger foreløbig ikke i retning af motiver, der kan relateres til bander, men angiveligt udspringer af uenighed mellem personer med kriminelle tilhørsforhold,” siger efterforskningsleder Henrik Hougaard, Københavns Vestegns Politi.

