Brugte skoletasker får nyt liv

Butikschef i Arnold Busck i Ballerup Centret, Rebecca Winther, tager glad imod brugte skoletasker, som bliver givet videre til Red Barnet.

Hos boghandleren Arnold Busck i Ballerup Centret kan man for tredje år i træk aflevere brugte skoletasker, som derefter sælges i Red Barnets børnegenbrugsbutikker rundt om i landet.

Af Mia Thomsen

Pengene fra salget af de indsamlede tasker går i år blandt andet til Red Barnets arbejde for at sikre, at børn trives på nettet. Det gør organisationen eksempelvis med rådgivningstjenesten ’SletDet’, hvor børn kan henvende sig, hvis de har delt eller har fået delt krænkende billeder og videoer på nettet, og med materialer til folkeskoleklasser om digital mobning og trivsel.

Det kræver ikke kun en skoletaske, men også blyanter, blyantspidser, viskelæder og lineal, hvis man skal være klar til skolestart. Men der er heldigvis hjælp at hente. For hver taske, der indleveres, vil firmaet Beckmann donere et spritnyt penalhus fyldt med alt det, man som skolebarn har brug for. Man får derfor et Beckmann-penalhus med i købet, når man køber en brugt skoletaske i en af Red Barnets genbrugsbutikker.

Man kan aflevere brugte skoletasker hos Arnold Busck til og med mandag den 9. september, og taskerne med fyldte penalhuse vil løbende kunne købes i Red Barnets genbrugsbutikker.