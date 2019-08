Afrikanske rytmer i Ballerup

Musik- og dansegruppen Wamde fra Burkina Faso består af gadebørn, der nu rejser rundt og optræder. I denne måned kommer de til Ballerup.

Børnemusikgruppen Wamde fra Burkina Faso gæster Ballerup i august, hvor de blandt andet skal optræde til musikfesten.

Af Ulrich Wolf

Når musikgruppen Wamde i august kommer til Ballerup i forbindelse med Ballerup Musikfest, er det ikke en hvilken som helst musiktrup, man kan opleve.

Det er en gruppe gadebørn fra Ouagadougou i Burkina Faso, som vil optræde sammen med Ballerup Skoleorkester.

Gruppen består af børn, der ikke går i skole og ikke har noget tilhørsforhold til voksne. De er så blevet samlet op af Mama Koyate, som har lært dem at danse og spille og er dermed blevet en del af Wamde.

Mama Koyate er uddannet skuespiller, dramaturg og koreograf og har viet sit liv til gadebørnene. Da hun i 2001 indviede en lokal børneladsby, som hun havde fået overdraget af staten, var tidligere borgmester Ove E. Dalsgaard og Ballerup Skoleorkester med til indvielsen.

Samarbejdet har stået på igennem mange år og gruppen har været på besøg i Ballerup flere gange, ligesom Ballerup Skoleorkester flere gange har besøgt Burkina Faso og spillet sammen med Wamde.

I dag er det kommunalbestyrelsesmedlem og musiker Bjarne Rasmussen, der har kontakt til gruppen, og han glæder sig til at få besøg af den specielle afrikanske musikgruppe.

Et kulturelt indblik

”De mange danske børn og unge, der har været i kontakt med Wamde under gruppens tre besøg i Ballerup, har fået ny erfaring om den afrikanske virkelighed. De har fået et billede af, at afrikanere også har et helt almindeligt hverdagsliv, at de har noget vigtigt at lære fra sig og at de både kan grine og græde. Besøget giver et sundt og levende modbillede til mediernes og nogle skolebøgers vanlige beretninger om sult, nød, korruption og grusomme konflikter i Afrika,” siger Bjarne Rasmussen, som samtidig påpeger, at de afrikanske børn oplever, at de på trods af material fattigdom kommer med et socialt fællesskab, en tradition og en smittende livsglæde, der skaber respekt hos alle på deres ture rundt i Europa.

Gruppen planlægger optræden i Måløv og Skovlunde kulturhuse samt på Ballerup Bibliotek, hvor de altså skal optræde med Ballerup Skoleorkester til Ballerup Musikfest i perioden 23-25. august.