Samarbejdet kom på prøve i fårefolden

De unge havde en sjov og lærerig dag blandt fårene på Grantoftegaard. 14-årige Jose fra Portugal var én af deltagerne på CISV-lejren, der fik lært at hyrde får. Foto: Rodney del Rosario

En gruppe unge fra ti forskellige lande var på fredslejr i Måløv. Opholdet bød blandt andet på et besøg på Grantoftegaard, hvor de skulle hyrde får.

Af Mia Thomsen

I juli måned fik grise, kvæg, geder og ikke mindst fårene på Grantoftegaard sig en oplevelse ud over det sædvanlige. En større gruppe 14-årige fra ti forskellige lande havde taget turen til fods fra Østerhøj, hvor de er indlogeret på Måløvhøj Skole i tre uger, på ’fredslejr’ med organisationen CISV.

På gården i Pederstrup skulle de unge træne deres samarbejdsevner – tale, lytte, forstå og samarbejde med hinanden på tværs af sprog, grænser og kulturer. Det gjorde de på et lidt anderledes teambuildingkursus tilrettelagt af Lena Munk, der er ledelseskonsulent og til daglig træner ledergrupper og andre teams i netop dette. Hun bruger nemlig får – eller nærmere bestemt fårehyrdning – som redskab.

Først kunne vi ikke

De unge skulle løse en række sjove og lærerige opgaver med fårene, hvor de for eksempel skulle flytte dem fra et sted til et andet – dele dem op eller samle dem igen. Alt sammen noget der skulle lære de unge om kommunikation, rollefordeling og samarbejde.

En af dem var 14-årige Jose fra Portugal, som fortæller:

”Det var en fantastisk følelse at opleve, at vi sammen løste de svære opgaver med at hyrde så mange får. Først kunne vi ikke. Alle løb bare rundt uden at samarbejde og med hver sin plan i hovedet. Men da nogle så turde tage lederskab, og alle begyndte at føle, at deres indsats var vigtig for at lykkes med opgaverne, så klarede vi resten af opgaverne.”

Skal samarbejde

CISV er en international organisation, der arbejder for fred og interkulturelt samarbejde og forståelse. De holder over 300 internationale lejre og arrangementer om året, med over 10.000 deltagere i mere end 60 lande i hele verden – og lige nu holder en af disse lejre til på skolen i på Klakkebjerg.

De unge lejrdeltagere havde en fornøjelig dag i Pederstrup og hyrde-udfordringerne er helt i tråd med det som CISV står for, fortæller Anne Tetens fra CISV, som fandt på idéen med at besøge Lena Munk og teambuildingfårene på Grantoftegaard.

”Fårene fik virkelig illustreret for vores unge, at skal vi lykkes med at samarbejde, så kommer vi ikke udenom at kunne mestre dialog og kommunikation. Kommunikation hjælper os også til at forebygge og håndtere konflikter i vores hverdag, i vores samfund og i hele verden omkring os,” siger hun.

Herunder flere billeder fra besøget. Fotos: Rodney del Rosario