Bajazzerne kommer til byen

I morgen formiddag er der koncert med jazzorkestret Bajazzerne på Kirketorvet i Ballerup.

Af Mia Thomsen

Bajazzerne er et syvmands, særdeles publikumsvenligt, traditionelt jazzorkester. Deres repertoire svinger fra hot jazz til blues og ballader, men et fælles træk i musikken er den svingende genkendelse og muligheden for en let tilgængelig musikalsk oplevelse.

Lørdag den 10. august kan man opleve Bajazzerne for fuld udblæsning på Kirketorvet i Ballerup klokken 11-14.

Besætning: Jens Kofod (bas/sang), Niels Mansa (trompet/sang), Per Jensen (klarinet), Dr. Erik Hansen (basun), Erik Frigalt (piano), Jesper Herman (banjo), Bjørn Otto Hansen (trommer) og lydtekniker Robert Kofod