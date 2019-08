Loppemarked og byfest i Ledøje

Lørdag den 24. august bliver ekstra sjov i Ledøje i år.

Af Mia Thomsen

For første gang i rigtig mange år, arrangeres der byfest i Ledøje lørdag den 24. august – på samme dag, hvor der traditionen tro er loppemarked i Den Gamle Skolegård.

Loppemarkedet åbner klokken 10, hvor der kan gøre en rigtig god handel hos de mange stadeholdere. Desuden er der boder med alskens godt. For eksempel lokal honning, græskar, kaffe, kager og kolde drikke.

I området omkring gadekæret, petanqueklubben og forsamlingshuset er der en række aktiviteter.

Forsamlingshuset laver ’spisehus’. Her vil der i dagens løb desuden være aktiviteter. Bryglauget serverer smagsprøver på ’Ledøjebrygget’, Ledøje Revyen præsenterer udvalgte numre fra året succesforestilling, Smillas Dans laver event med intro til pardans og så er der ’åben scene’ for hvem der vil give et nummer.

To gange i dagens løb vil der være historisk byvandring i Ledøje, ligesom der arrangeres rundvisninger i den historiske kirke. En køretur i hestevogn bliver der sikkert også mulighed for og ponytræk for de mindre børn.

For børn – og af børn – arrangeres sjove aktiviteter. Popcorn, candyfloss og kager sælges. Flødebollekastemaskinen er på plads. Ligesom man kan vinde gode præmier ved ’hønseskidning’ eller deltag i petanqueklubbens aktiviteter, samt en masse andet.

Det hele er stablet på benene af gode folk fra bylauget, forsamlingshuset, kirken, petanqueklubben og andre gode Ledøjeborgere, der opfordrer alle til at lade bilen blive hjemme eller parkere på de anviste pladser. Bymidten må gerne være bilfri på dagen.

Og hvem ved – måske er dette starten på en ny tradition i Ledøje.