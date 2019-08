Besøg Det Rullende Madværksted

Der bliver mulighed for at få finpudset køkkenevnerne, når Grantoftegaards store høstmarked i år får besøg af Det Rullende Madværksted.

Af Mia Thomsen

Når Grantoftegaard om nogle uger holder deres populære økologiske høstmarked, kan besøgende i år få fingrene helt ned i de friske, lokale råvarer. For med på årets marked, der som noget nyt er udvidet til to dage – både 31. august og 1. september, er ’Det Rullende Madværksted’, som Grantoftegaard er medudvikler på.

Madværkstedet er et fuldt udstyret kursuskøkken på hjul og her blver der mulighed for at deltage i gratis madworkshops, hvor man kan få konkret inspiration til råvarebrug og bedre madkompetencer med hjem.

”Vi vil gerne kunne tilbyde vores gæster mere end bare gode smagsoplevelser. Vores ambition for det Økologiske Høstmarked er jo i sidste ende, at alle går hjem og laver mad med de gode råvarer fra lokalområdet. Derfor forsøger vi med værkstedet at inspirere til anderledes madoplevelser, hvor nysgerrige og sultne gæster har mulighed for selv at sammensætte og tilberede deres eget måltid af friske økologiske råvarer. Med workshopperne får gæsterne et sted, hvor man selv kan få fingrene i råvarerne og eksperimentere løs,” siger Tanja Höper, der er direktør på Grantoftgaard.

Åbent for alle

Det rullende madværksted er på plads på Grantoftegaards høstmarked både lørdag den 31. august og søndag den 1. september. Der afvikles fire workshops hver dag klokken 10.30, 12, 13.30 og 15.

Køkkenet kan rumme op til 30 gæster ad gangen, og de enkelte madworkshops afholdes helt uden opskrifter, så det er op til gæsterne selv at være opfindsomme og udvikle nye retter ud fra et stort udvalg af Grantoftegaards råvarer. Der er altså vide rammer for at eksperimentere og afprøve nye råvarer, som man ikke får afprøvet derhjemme.

Madværkstedet er åbent for alle – uanset alder og køkkenkompetencer. Til hver workshop vil der være en kulinarisk vejleder tilknyttet, som står klar med råvarekendskab, tips, tricks og forslag til sammensætning af råvarer og tilsmagning. Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig på forhånd – senest den 29. august, læs hvordan her: Grantoftegaard.dk