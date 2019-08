Svar om svømmebassinet på Skovlunde Gl. Skole

Debat Kære Jørn F. Pedersen. Tak for din henvendelse. Jeg skal som det første beklage, at informationen om reparationen i den lille svømmehal i Skovlunde Gl. Skole har været mangelfuld.

Af Mads Bo Bojesen, Centerchef i center for ejendomme, Ballerup Kommune

I begyndelsen af maj konstaterede vi, at enkelte fliser under vandlinjen i svømmebadet på Skovlunde Gl. Skole var faldet af. Vi tømte bassinet, skaderne blev udbedret, og alle øvrige fliser blev gennemgået. Desværre måtte vi den 15. maj konstatere, at flere andre fliser også slap – på samme måde som sidst. Derfor blev udbedringen sat i bero.

Vi vurderer, at vi som minimum skal udbedre betonrevner i grundkonstruktionen, så fliserne ikke slipper igen. En løsning med dug skal også etableres.

Vi arbejder endvidere på at udskifte ventilationsanlægget og at etablere et nyt vandbehandlingsanlæg, som efterlever de kommende krav på området. Hertil kommer en mindre renovering af omklædningsforhold.

Derfor har vi igangsat en analyse af, hvor meget kommunens andre bade bliver brugt med henblik på at flytte aktiviteterne fra den lille svømmehal i Skovlunde Gl. Skole til et af kommunens fem andre omkringliggende svømmebade.

Vi arbejder derfor på at finde en løsning for jeres svømmeforening og andre brugere af svømmehallen i Skovlunde Gl. Skole hurtigst muligt. Højst sandsynligt bliver aktiviteterne flyttet til et andet af kommunens svømmebade. Vi bestræber os på at informere tydeligere om den videre proces fremover.