Debat Kan vi ikke blive fri for pågående og på trængende gadesælgere i Centrumgaden?

Af Claus Jensen, Magleparken 38 st.tv., Ballerup

Når jeg går ned gennem Centrumgaden for at handle, har jeg ikke lyst til at tage stilling til børns vilkår eller mennesker der bliver udsat for tortur eller hvilket tele- eller elselskab jeg skal benytte.

Hvis der er nogen jeg gerne vil støtte, henvender jeg mig til de respektive institutioner og det samme gælder internet-, tele- og elprodukter.

Jeg bliver i meget dårligt humør, når jeg får spørgsmålet: ”Goddag Hr. Må jeg stille dig et spørgsmål” eller ”Jeg vil gerne tale med dig” og det har jeg aldrig lyst til.

Det altid nogle unge karlsmart typer (specielt de unge mænd), der nogle gange forfalder til frækhed, fordi de føler sig forsmået over min afvisning.

Er der ikke nogen, der har ansvaret for, hvad der tillades at ske i Centrumgaden? Så hør min bøn: Stop det.