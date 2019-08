Jubilæumsfest i Lundegården

Mange fandt vej til teltet, hvor borgmesteren holdt en tale, inden aftenens jubilæumsmiddag. Foto: Mia Lundholm

Lundegårdens 50 års jubilæum blev fejret lørdag med både rodeotyr og helstegt pattegris.

Af Mia Thomsen

Eftermiddagen stod i børnenes tegn, da afdelingsbestyrelsen og det beboersociale udvalg i Lundegården holdt stor 50 års jubilæumsfest lørdag. Se billeder fra dagen her: Fotogalleri

Rodeotyren smed om sig med små og store – til stor underholdning for såvel de midlertidige cowboys som alle tilskuerne omkring dem.

De lidt mindre børn foretrak at kaste sig selv rundt i den store giraf-hoppeborg, der stod oppustet og klar til sjov ved siden af.

Og når det hele blev lidt for hårdt, kunne man tage sig et hvil, en pølse og en slushice – sidstnævnte var et kæmpe hit, og det lykkedes faktisk at få tømt maskinerne for farverigt indhold, inden aftensmaden.

Borgmesterbesøg og grillhygge

Efter et ordentligt regnskyl – det er jo dansk sommer – nærmede klokken sig 18 og dermed spisetid. Der var helstegt pattegris og lam på menuen – og cirka 150 beboere havde købt billet til fællesspisning.

Men først kiggede borgmester Jesper Würtzen forbi og holdt en lille tale om den historiske udvikling på godt og ondt – hvor han blandt andet kom omkring den store renovering af Lundegården i slut 90’erne og start 00’erne – og om hvordan han selv var kommet i området som barn. Han hævdede endda, at han nu er skrevet op til en bolig i Lundegården, så hvis han og konen en dag flytter fra huset i Skovlunde, så er Lundegården bestemt en mulighed. De frivillige fik stor ros. Foreningslivet fik stor ros og hjælpsomheden borgerne imellem blev fremhævet.

Til tonerne af dejlig levende musik og en herlig duft af grillmad forlod vi den hyggelige jubilæumsfest, der blev en rigtig fin fejring af de 50 år.