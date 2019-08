50 år i smørhullet

Kirsten Møller flyttede til Lundegården for 28 år siden, John Olsen har boet her i alle 50 år. Begge er enige om, at Lundegården er et rigtig dejligt sted at bo. Foto: Kaj Bonne

I denne weekend fejrede Lundegården i Ballerup 50 års jubilæum. Vi fik en snak med John Olsen, som flyttede ind som én af de første, og Kirsten Møller, der er formand for det beboersociale udvalg.

Af Mia Thomsen

”Vi flyttede ind i 1969 i Broens Kvarter. Det alleryderste hus, helt ude mod tanken,” fortæller John Olsen, der sammen med sin kone og tre børn var nogle af de første beboere i det store boligområde Lundegården i Ballerup.

”Det var sgu en fejl,” tilføjer John grinende.

”Jeg kom til at sætte krydset forkert, da vi skulle vælge bolig. Jeg skulle have sat krydset inde i midten, men kom til at sætte det helt ude ved vejen.”

Men selvom de havnede i yderste række, faldt den lille familie hurtigt til i Lundegården.

”Der var alle børnefamilierne, der flyttede ind herude, og ungerne rendte jo ind og ud hos hinanden, så alle kendte hinanden,” fortæller John.

Det samme billede tegner Kirsten Møller, der er formand for det beboersociale udvalg i Lundegården.

”Ja, ifølge John er jeg stadig nytilflytter, jeg har jo kun boet her i 28 år,” griner Kirsten og fortsætter:

”Men da vi flyttede herud i Grævlingens Kvarter, var det stadig som John beskriver. Masser af liv med børn og forskellige sociale aktiviteter. Vi boede lige ud til en af legepladserne, så vi lærte også lynhurtigt folk at kende – også selvom vi ikke selv havde små børn længere.”

Travle børnefamilier

Men i dag er det anderledes. Børnene er ikke lige så meget ude, og de travle børnefamilier har heller ikke lige så meget tid til at engagere sig i de lokale projekter.

”Det er ingen kritik, jeg forstår dem godt, og jeg ville nok gøre det samme, hvis det var mig. Man må jo prioritere, og der tror jeg, at mange børnefamilier vælger at engagere sig i børnenes skole og fritidsaktiviteter, i stedet for de ting der foregår her i kvarteret,” siger Kirsten.

Derfor er mange af de gamle fester, som kunne samle hele Lundegården, stille og roligt forsvundet.

”Lundegårdsdag, julefest, fastelavn,” remser Kirsten op.

”Vi har måttet droppe mange af de store fester, for der var simpelthen ikke interesse for dem længere,” fortæller hun.

Til gengæld er der stadig godt gang i de lokale klubber i området: Banko, mad, vin, sy og strik, porcelænsmaling, dart og andet bliver stadig dyrket af beboerne i området, som blandt andet har lokaler på bondegården, hvor de kan mødes om deres hobbyer.

Det årlige sildebord og turen til BonBon-Land er også stadig populære, så helt slut er det ikke med de store fællesarrangementer.

Et dejligt sted

Hvad er Lundegården for et sted i dag?

”Det er et dejligt sted. Vi bor i et smørhul – lige her mellem by og land,” siger Kirsten – og John supplerer:

”Her er luft og frihed. Man kan både være sig selv og være sammen med andre, hvis man har lyst. Og så møder man jo stadig mange, man kender herude.

For folk bliver hængende i Lundegården. Det er et populært sted at bo. De forskellige typer af boliger gør, at man sagtens kan leve hele sit liv herude, der er både ungdomsboliger, seniorboliger og familieboliger, så man kan flytte rundt i takt med at livet forandrer sig og man får brug for mere eller mindre plads.

”Der er også dejlige natur herude. Vi har jo skoven, som vi kalder den, nede for enden og et dejligt område, hvor man kan lufte hun uden snor,” fortæller Kirsten, der også fremhæver de udendørs motionsredskaber og multibanen.

”Vi har en fin mulitibane med kunstgræs som bliver flittigt brugt af området børn og unge. De spiller bold deroppe, til de ikke kan se bolden mere,” siger hun.

Lundegårdens 50 års jubilæum blev fejret lørdag med stor fest for alle beboerne i de 745 boliger. Læs lidt om arrangementet her: Jubilæumsfest i Lundegården Og se billeder fra dagen her: Fotogalleri