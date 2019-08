Er du klar til Black Friday 2019?

SPONSORERET INDHOLD: Kender du Black Friday? Efterhånden er Black Friday blevet en mindre helligdag verden rundt. Den store dag på året, hvor der for alvor er tilbud.

Hvad er Black Friday egentlig?

Helt præcist er Black Friday fredagen efter Thanksgiving. Thanksgiving er en nordamerikansk høstfest, om handler om at huske dengang, de første europæere kom til Amerika, og hvordan indianerne hjalp med ved at give dem mad. Det er altid den fjerde torsdag i November i USA, og i Canada er det i stedet den anden mandag i Oktober, da det er her høsten ofte slutter. Ofte fejres det med en middag med kalkun, søde kartofler, tranebærsauce og græskartærte. Fredagen efter Thanksgiving er ofte en fridag i USA, og er i dag en af de vildeste shoppingdage i USA, hvor der bliver solgt allermest. Umiddelbart ses det som en dag som starter juleshopping, og derfor kan det også fungere som en mærkedag her i Danmark.

Hvad er Black Friday i Danmark?

I Danmark er vi også så småt begyndt at tage Black Friday til os – netop fordi, det også kan ses som starten på årets juleshopping her. Det blev ret mainstream i Danmark allerede i 2013, og er siden da blot vokset større. År efter år er der blevet slået salgsrekorder i Danmark, netop på grund af denne dag, den fjerde torsdag i November.

Det er næsten alle danske butikker som er med, alt fra Sportsmaster til Bestseller til Babysam, Imerco, Hotels.com, CDON.com og mange flere steder. I Danmark er vi også så småt begyndt at have Cyber Monday, som er mandagen efter Black Friday, hvor internettets webshops går amok med tilbud – det plejer de dog også at gøre om fredagen.

Hvorfor skal du benytte dig af Black Friday-tilbud?

Black Friday er en dag der ligger den sidste fredag i November. Derfor er det også lige op til jul. Det er altså en kæmpe mulighed for dig at spare en masse penge på julegaverne, hvis du blot køber dem til Black Friday eller Cyber Monday.

Samtidig er det en mulighed for dig at spare penge på en masse forskellige ting. Det er alt fra sønnens ønsker til elektronik, din datters juleønske om nye fodboldstøvler, eller jeres behov for nyt tøj, smykker, møbler og meget mere. Fordi det ligger lige op til jul, kan det også være en idé at købe adventsgaver eller kalendergaver denne dag. Samtidig kan det også være, at dagligvarebutikker også har tilbud på denne dato, og derfor kan det også være, at du kan købe nogle af de mere praktiske ting til jul allerede her.

Det er dog værd at huske, at vi måske også skal handle ud fra nødvendighed, og ikke fra overforbrug, hvis vi skal huske at tænke på klimaet – også på denne dag.

I Danmark er der Black Friday den 29. November 2019.