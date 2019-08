Læsehunden hjælper, når bogstaverne driller

Læsehunden Joe er et hit på Ballerup Bibliotek. Når han er i nærheden, så får børn, der har svært ved bogstaverne, mere selvtillid mere ro og langt bedre læseresultater. Foto: privatfoto

Læsehygge Ballerup Bibliotek har stor succes med at bruge læsehunden Joe. For når børn, der ellers har svært ved bogstaverne, læser for hunden, får de både selvtillid, ro og gode resultater.

Af redaktionen

”Hun er 11 år og ordblind, men hun klarer sig SÅ godt, når hun læser for Joe. Hun har fået meget mere mod på at læse, selvom bogstaverne danser. En søndag læste hun imponerende 75 sider for ham og var pivstolt. At læse er blevet hyggeligt – men allerhyggeligst, når Joe er der at nusse med.”

Sådan lyder en af de mange succeshistorier fra et læsehundeteam på Ballerup Bibliotek, som består af hundeejer Leticia og Joe, som er en stor, allergivenlig bamsehund af typen ’flatdoodle’ på fem år.

At Joe er en læsehund betyder, at han er en af de venlige og børneglade hunde, der motiverer børn med læseudfordringer til at læse ved at lytte tålmodigt uden hverken at dømme eller rette. Han ligger bare og nyder en rolig stund, imens der bliver læst.

God kontakt

Et forløb med en læsehund strækker sig typisk over seks gange á cirka 45 minutter, hvor der både er tid til at læse i ro og mag, men også til at hygge og lege med hunden. Hundens ejer, Leticia, er med for at skabe en god kontakt mellem hund og barn og sørge for en tryg, nærværende ramme. Leticia har lært at støtte barnet, hvis der er behov, men er ellers mest til stede som statist.

Leticia og Joe har nu i over to år tilbudt børn i alderen cirka 8-11 år læsehundeforløb på Ballerup Bibliotek.

”Det er sjovt, så forskellige børnene er. En af pigerne kom allerede fra første dag rigtig godt i gang og fik stolt læst en hel bog, mens Joe lyttede. Et andet barn var der til gengæld rigtig meget gang i, så han havde brug for den ro til at læse, Joe giver, ” siger Leticia.

Mange af børnene har fået rigtig meget selvtillid af at være sammen med den store hund og få ham til at adlyde deres kommandoer. Et fotografi af dem sammen med Joe er stolt blevet vist frem i mange klasser, hvor det pludselig blev sejt at skulle have hjælp til læsningen.

Mere selvtillid

De positive tilkendegivelser efter læseforløbene er overvældende for læseteamet med udtalelser som:

”Sikke et fremskridt, min datter har gjort. Hun har virkelig rykket sig og hun er blevet meget gladere for og stærkere til at læse. Derudover har det gjort underværker for hendes selvtillid også, en uventet sidegevinst.”

”Hjemme kan vi mærke en stor forbedring af evnen til at sætte sig ned og fastholde interessen i en bog.” ”Jeg har fundet ud af, at det godt kan være hyggeligt at læse, dét har jeg lært ved at læse for Joe. Før var det ikke særlig sjovt,” lyder bare nogle af tilbagemeldingerne.

Mange skolebørn med læseudfordringer har helt mistet lysten til at læse. Derfor oplever forældre, at det kan være svært at motivere barnet til at øve læsningen hjemme. Her kan et forløb med en læsehund være en alternativ læseoplevelse, der kan hjælpe med at give børnenes læselyst og selvtillid et skub.

Stiftet i en baghave

Bag ideen står Foreningen Læsehunde, som netop

har fejret fem års jubilæum. Foreningen underviser, godkender og certificerer hunde og ejere til at tilbyde disse læseoplevelser. Alle læsehundstilbud er gratis og drevet af frivillige.

Foreningen blev stiftet i en baghave på Fyn af fem kvinder med baggrund inden for læsevejledning, hundeadfærd og træning. De har certificeret 157 læsehundeteams over årene og hjulpet over 1.400 børn. Der findes lige nu læsehunde 99 steder i Danmark.

Mange steder er læsehundene så populære, at der er ventelister. På Ballerup Bibliotek er der lige nu venteliste indtil april 2020. Så hvis man kender nogen, der har en hund og gerne vil hjælpe børn til at blive bedre læsere, så kan man henvende sig til Foreningen Læsehunde.

I Ballerup vil Leticia og Ballerup Bibliotekerne også gerne hjælpe både ejer og hund i gang med læsehundeprojektet